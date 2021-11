Großbeeren

Nun steht es fest: Auch in diesem Jahr wird es keinen Weihnachtsmarkt der Gemeinde Großbeeren geben. Bürgermeister Tobias Borstel (SPD) hatte sich am Freitag in einer Videobotschaft an die Großbeerener gewandt, um die Absage offiziell zu machen. Das Coronavirus habe der Gemeinde erneut einen Strich durch die Rechnung gemacht, sagte er in dem Facebook-Video. Das gemeinsame Feiern sei unter den derzeitigen Voraussetzungen nicht möglich.

Auch der MAZ bestätigte er, dass der für den ersten Adventssonntag geplante „Weihnachtszauber“ abgesagt wurde. Großbeeren reiht sich damit ein in eine Reihe von anderen Kommunen in der Region, die ihre Weihnachtsmärkte abgesagt haben.

Ein Weihnachtsmarkt ist weiter geplant

Erst am Donnerstag teilte die Stadt Ludwigsfelde mit, dass die geplante Familienweihnacht am Rathausmarkt nicht stattfindet. Auch Rangsdorf hat sich dagegen entschieden, in Zossen hingegen überlegt man noch. Trebbin hatte im Vorhinein gar nicht erst geplant.

Anders sieht es allerdings bei den privaten Veranstaltern aus: So soll in Ludwigsfelde etwa der Weihnachtsmarkt unter den Autobahnbrücken geben. Auch in Großbeeren ist derzeit noch der vom Veranstalter Jüttner geplante Weihnachtsmarkt im Gespräch. Wie die Eventfirma am Montag auf MAZ-Anfrage bestätigte, soll der für das vierte Adventswochenende geplante Weihnachtsmarkt auch weiterhin stattfinden. Nach derzeitigem Stand wird dort die 2G-Regel gelten.

Von Johanna Apel