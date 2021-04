Großbeeren

Die fünfjährige Lea mag auf dem Großbeerener Spielplatz „Am Knacker“ alles: die Rutsche, die Schaukeln, die große Seilpyramide. „Ich mag auch wippen und buddeln und klettern“, ruft sie von der Schaukel, die ihre Mutter Magdalena Fir anschubst. Die freut sich zwar über die Begeisterung der Tochter, findet aber trotzdem, dass der Spielplatz lange nicht optimal ist.

„Es gab hier mal mehrere Wipper, die aber abgebaut und nie wieder ersetzt wurden“, sagt sie. Auch Schaukeln für kleinere Kinder vermisst sie hier auf dem Spielplatz neben dem alten Sportplatz. „Die hier ist relativ neu aufgestellt, aber sie ist viel zu hoch für die Kinder.“ Tatsächlich hängt die Schaukel fast einen Meter über dem Boden. „Eine Netzschaukel wäre viel besser gewesen“, sagt Fir. Insgesamt vermisst die Mutter Spielgeräte für ganz kleine Kinder, wie ihren eineinhalbjährigen Sohn Julian. „Die Spielgeräte für die Kleinen sind eher auf den Spielplätzen in den Wohngebieten, aber da ist es immer so voll“, sagt sie.

Würden sich über schönere Spielplätze freuen: Magdalena, Lea und Julian Fir sowie Papa David Rausch. Quelle: Lisa Neugebauer

Ihr Lebensgefährte David hat die Gemeinde schon als Jugendlicher kennengelernt. „Damals gab es noch Fußballtore auf der Betonfläche hier“, sagt er. „Und einen Unterstand.“ Der sei allerdings abgebaut worden, weil Jugendliche da oft Müllberge hinterließen. „Aber eine Alternative wurde auch nicht angeschafft“, sagt Rausch. Angebote wie Tischtennisplatten, Bolzplätze und Graffiti-Wände beispielsweise fehlen.

Politiker wollen Probleme angehen

Zu wenig Angebot für alle Altersgruppen: Genau dieses Problem wollen die Großbeerener Politiker nun angehen und die Spielplätze der Gemeinde langfristig verbessern. Derzeit beschäftigt sich der Sozialausschuss in enger Absprache mit dem Bauausschuss mit dem Thema. Das Vorhaben, die Spielplätze für alle Kinder attraktiver zu machen, ist allerdings nicht neu – schon die vorherige Gemeindevertretung hatte sich dem Thema angenommen, passiert war aber nichts.

Immerhin: Aus dieser Zeit gibt es noch Steckbriefe der Spielplätze, die der ehemalige FDP-Gemeindevertreter Lars Lempio 2016 angefertigt hat. Darin aufgeführt sind nicht nur die Spielgeräte jedes Platzes, sondern auch Mängel und Ideen für Verbesserungen, etwa in Form von neuen Spielgeräten. Die Steckbriefe wollen die Kommunalpolitiker jetzt zusammen mit der Verwaltung überarbeiten und bis Ende des Jahres daraus einen konkreten Plan machen, welche Maßnahmen wo erfolgen sollen. Auch Umfragen unter den Bürgern können sich die Politiker vorstellen.

„Bei der Umsetzung reden wir allerdings über einen Zeitraum von zwei bis fünf Jahren“, stellt der Vorsitzende des Sozialausschusses, Daniel Krause (B90/Die Grünen) klar. Denn die Neuanschaffung von Spielgeräten – und darum geht es hauptsächlich – sind zum einen teuer, zum anderen keine pflichtige Aufgabe der Gemeinde, sondern eine freiwillige. Und die muss erst einmal im Haushaltsplan Platz finden.

Lempio: „Für mich ist jetzt klares Verwaltungshandeln gefordert“

Lars Lempio, ehemaliger Gemeindevertreter, hatte das Projekt damals mit vorangetrieben. Er findet es „furchtbar“, dass es bisher zu keiner Umsetzung kam und erneut Zeit in den Ausschüssen dafür genutzt werden muss. „In meinen Augen hatten wir damals schon alles geklärt – die Steckbriefe waren in den Ausschüssen, in der Gemeindevertretung und landeten schließlich in der AG Spielplatz der Verwaltung“, sagt Lempio. „Für mich ist jetzt klares Verwaltungshandeln gefordert.“

Doch die Gemeinde scheint ahnungslos. Die mehr als zehn Spielplätze der Gemeinde würden zwar regelmäßig von der Verwaltung und dem TÜV auf Mängel kontrolliert, die Steckbriefe von 2016 lägen der Verwaltung aber nicht vor, erklärte Evgeniya Gärtner, Leiterin der Bürgerdienste, im Sozialausschuss im Februar. Im Haushalt eingestelltes Geld sei lediglich für die Wartung der Geräte gewesen. „Es wurde nie Geld für die Anschaffung von neuen Spielgeräten eingestellt, es war nie ein Konzept da“, sagte sie.

Lesen Sie auch:

Auch im aktuellen Haushalt wird kein Geld dafür eingestellt werden können – die Kämmerin hat jetzt schon Probleme, diesen deckungsfähig zu gestalten. Die Großbeerener Politiker versprechen aber: Sie wollen das Thema dieses Mal auf der Agenda behalten.

Von Lisa Neugebauer