Großbeeren. Kita in der Bahnhofstraße geht in die Notbetreuung

Großbeeren

In Großbeerens Kita in der Bahnhofstraße gilt ab Montag, 21. März, die Notbetreuung. Wie das Rathaus mitteilt, bleibe aufgrund der hohen Infektionszahlen und der Personalsituation in der Kita „keine andere Möglichkeit“, als für die kommende Woche in die Notbetreuung zu gehen.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Konkret bedeutet dass, dass nur noch Eltern, die in der kritischen Infrastruktur tätig sind, ihre Kinder in die Einrichtung schicken können. „Wen genau das betrifft, können Sie dem Notbetreuungsantrag entnehmen“, heißt es weiter. Dieser muss vom Arbeitgeber unterzeichnet und der Gemeinde vorgelegt werden.

Nicht nur Großbeerener Kita betroffen

Wie bereits berichtet, zählen zur kritischen Infrastruktur beispielsweise Beschäftigte im Gesundheitsbereich, im Rettungswesen, in Bildungseinrichtungen wie Schulen oder Kitas, bei der Polizei oder Feuerwehr sowie im Lebensmitteleinzelhandel oder dem ÖPNV.

Die Großbeerener Kita ist nicht die einzige Einrichtung, die diesen Schritt geht: In den vergangenen Wochen galt in verschiedenen Kitas in Teltow-Fläming die Notbetreuung – so etwa in Zossen, Luckenwalde oder Am Mellensee.

Verkürzte Öffnungszeiten bei Notbetreuung

Wie das Großbeerener Rathaus mitteilt, arbeitet die Kita während der Notbetreuungswoche zudem weiterhin in den verkürzten Öffnungszeiten von 7.30 bis 16 Uhr. Sobald sich die Lage wieder entspannt habe, würden die Eltern umgehend informiert.

Von Johanna Apel