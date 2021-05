Großbeerener Dauerstreit: Bürgermeister fordert Mut zum Abwahlantrag

Großbeeren

Da bahnt sich etwas an – das konnten die Gemeindevertreter und die knapp 30 Großbeerener bereits vor Beginn der Sitzung am Donnerstagabend im Gesicht des Bürgermeisters ablesen. Gekleidet in Hemd, Weste und Krawatte, die Arme vor der Brust verschränkt und ein süffisantes Lächeln aufgesetzt, wartete Tobias Borstel (SPD) auf seinen Einsatz: den Tagesordnungspunkt „Bericht des Bürgermeisters“.

Normalerweise geht es darin um das, was sich seit der vergangenen Gemeindevertretersitzung in Großbeeren getan hat oder demnächst tut. Das kann der Impf-Fortschritt sein oder der anstehende Frühjahrsputz, ein geglückter Förderantrag oder das Wetter. Doch am Donnerstagabend stand nur eines im Mittelpunkt: Kritik an den Gemeindevertretern.

Noch nie war die Stimmung zwischen Bürgermeister und Gemeindevertretern besonders gut – doch spätestens seit der erneuten Rüge gegen Borstel, die die Kommunalpolitiker in ihrer April-Sitzung im öffentlichen Teil und in Abwesenheit des Bürgermeisters aussprachen, verhärtet sich die Situation. Der „Bericht des Bürgermeisters“ in der neusten Sitzung ist Borstels Gegenschlag.

Borstel fordert Mut zum Abwahlverfahren

Darin wirft er den Gemeindevertretern unter anderem vor, die Verwaltung mit zahlreichen Anfragen zu ersticken. Die Menge fordere die Aufmerksamkeit der Verwaltung „nicht nur über Gebühr“ ein, sondern würden sie „überstrapazieren“. Als Beispiel nannte er die „mehreren Hundert Mails“, die er allein von der Vorsitzenden der Gemeindevertretung, Claudia Blume-Rottenbiller, in zwei Jahren bekommen habe. Das sei „nicht gesund“ und „nicht mehr leistbar“.

Die öffentliche Rüge gegen ihn bezeichnete Borstel als „Anprangern, öffentliches Beschmutzen, Diskreditieren oder auch gezieltes Mobbing“. Er warf den Gemeindevertretern zudem vor, unter Ausschluss der Öffentlichkeit „nachweislich und kollektiv rechtswidrige Beschlüsse“ umsetzen zu wollen. „Sie haben mich persönlich in die Bredouille bringen wollen, mich ebenfalls rechtswidrig zu verhalten“, sagte der SPD-Politiker.

Zum Schluss seiner Rede forderte er die Gemeindevertreter auf, „von der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg Gebrauch zu machen und ein Abwahlverfahren gegen den Bürgermeister einzuleiten“, sollte die Unzufriedenheit so groß sein. „Ich appelliere an Ihren Mut, genau das zu tun, was seit Beginn meiner Amtszeit im Raum steht“, sagte Borstel. Er habe Vertrauen in die Bürger.

Vorsitzende droht Bürgermeister mit Saalverweis

Bis auf erstaunte Gesichter, stellenweises Kopfschütteln und Unruhe – vor allem in der CDU/FDP-Fraktion – reagierten die Gemeindevertreter zunächst nicht auf die Rede. Erst als offene Fragen der letzten Sitzung geklärt werden sollten, entlud sich die spürbare Anspannung: Als der Bürgermeister schnippisch bei jedem Punkt mitteilte, keinen neuen Sachstand zu haben, und schließlich mit erhobener Stimme auf darauf folgende Kritik reagierte, versuchte die Vorsitzende Blume-Rottenbiller ihm das Wort zu entziehen – was in einem kurzen, aber hefigen Wortgefecht und der Androhung endete, Borstel des Saals zu verweisen.

Lesen Sie auch:

Anschließend zogen sich die Gemeindevertreter zur Beratung zurück, nicht ohne im Gehen Sätze wie „Das geht gar nicht“, „Der hat doch echt einen Knall“ oder „Lügen und Unwahrheiten, unglaublich“ fallen zu lassen. Nach rund fünf Minuten kamen die Kommunalpolitiker mit der Entscheidung zurück, auf den „Bericht des Bürgermeisters“ nach dessen Veröffentlichung schriftlich zu reagieren. Der Vortrag sei „mehr als polemisch“ gewesen, sagte Blume-Rottenbiller noch, und sie wolle klarstellen, dass die Gemeindevertreter „zu keinem Zeitpunkt rechtswidrige Beschlüsse gefasst“ hätten.

Von Lisa Neugebauer