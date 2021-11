Großbeeren

Weihnachtsfeiern, Bildungsfahrten, Initiativen wie die Notfalldose: Blickt Malgorzata Zander auf die vergangenen fünf Jahre zurück, fallen ihr gleich eine ganze Reihe von Höhepunkten ein, auf die der Großbeerener Seniorenbeirat zurückblickt. „Einfach toll“, fasst sie strahlend die Zeit zusammen.

Donnerstagnachmittag im Großbeerener Zapfwerk: Heute steht ein besonderer Geburtstag an. Der Seniorenbeirat Großbeeren wird fünf Jahre alt. Grund genug, den vierteljährlich stattfindenden Kaffeeklatsch zu einer Jubiläumsfeier zu machen. Malgorzata Zander, Vorsitzende des Beirats, ist seit der ersten Stunde dabei. „Wir sind eine eingespielte Truppe“, sagt sie.

Seniorenbeirat Großbeeren wurde 2016 gegründet

Neben den Mitgliedern gebe es viele Menschen, die den Seniorenbeirat unterstützen – so auch die Verwaltung, mit der man gut zusammenarbeite. Während Zander redet, ist im Saal hinter ihr gute Stimmung: Die Seniorinnen und Senioren der Gemeinde tauschen sich aus, auf einer Leinwand laufen Bilder der vergangenen fünf Jahre, gleich steht ein Programmpunkt an.

Der Großeerener Seniorenbeirat feierte beim Kaffeeklatsch am 11. November gemeinsam mit Bürgermeister Tobias Borstel (M.) sein 5-jähriges Bestehen. Quelle: Johanna Apel

Am 8. November 2016 wurde der Großbeerener Seniorenbeirat ins Leben gerufen. Da das Jubiläumsdatum in diesem Jahr auf einen Montag fiel, hatte sich der Beirat entschlossen, die Feier gemeinsam mit dem Kaffeeklatsch auf den 11. November zu legen. Der Tag ist auch Anlass für das Gremium, einen Blick zurückzuwerfen: Es seien „sehr aktive“ Jahre gewesen, so Zander.

Großbeerener Beirat will mitgestalten

So hatte der Beirat etwa auch dafür gesorgt, Defibrillatoren anzubringen, Kurse wie etwa „Digital Fit“ anzubieten, das Seniorenfrühstück oder die „Nette Toilette“ ins Leben zu rufen. Und natürlich ist da noch der Kaffeeklatsch: Viermal im Jahr haben so die Senioren der Gemeinde die Möglichkeit, sich auszutauschen. „Wir wollen kulturell und politisch mitwirken“, so Zander über das Credo des Seniorenbeirats.

Bürgermeister Tobias Borstel (SPD) fand lobende Worte zum Jubiläum: Durch den Seniorenbeirat sei in den vergangenen fünf Jahren viel positives entstanden. „Der Seniorenbeirat hat das Zusammenleben in Großbeeren entscheidend mitgeprägt“, sagte Borstel der MAZ. Gerade das Beisammensein sei für die Menschen in der Gemeinde wichtig. Großbeeren könne „wirklich froh“ über einen solchen Seniorenbeirat sein.

Seniorenbeirat Großbeeren plant nächste Aktionen

Von der Aktivität des Gremiums konnten sich die Senioren am Donnerstag direkt überzeugen: Der Kleinbeerener Tanztreff „Kaiser“ hatte einen sportlichen Programmpunkt organisiert. Tanzschulinhaber Michael Kaiser stellte „Movita“ vor: Eine Art Kombination aus Tanz und Sport für alle Gelenke. Die zu der 2G-Veranstaltung eingeladenen Tänzerinnen machten vor, wie das geht – und wer wollte, konnte gleich mitmachen.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In Zukunft hat der Großbeerener Seniorenbeirat noch einiges vor: So soll es neben der anvisierten Weihnachtsfeier auch künftig wieder einige andere Formate geben, wie Zander sagt. Zum Beispiel die Bildungsfahrten: Da stehen etwa Reisen zum Berliner Reichstag oder zum Potsdamer Landtag an.

Von Johanna Apel