Großbeeren

Die Aufregung bei den Erzieherinnen war groß, als Großbeerens Bürgermeister Tobias Borstel ( SPD) die Eingangstür der neuen Kita aufschloss. Zum ersten Mal durften die fünf Frauen ihre künftige Arbeitsstätte besichtigen – und konnten sich begeisterte „Uhhhs“ und „Ohhhs“ beim Rundgang nicht verkneifen.

Bürgermeister Tobias Borstel (SPD) schließt die Tür zur neuen Kita an der Bahnhofstraße auf - zum ersten Mal dürfen auch die Erzieher die Räume sehen. Quelle: Lisa Neugebauer

Anzeige

Bau hat durch Corona zwei Monate länger gedauert

Von Außen werden viele Großbeerener die Kita gut kennen, denn sie befindet sich direkt an der Bahnhofstraße und entstand in nur wenigen Monaten: Erst im Juli feierte die Gemeinde Grundsteinlegung und Richtfest. Beides übrigens in einem, weil die Baufirma die Raummodule für den Neubau in nur wenigen Tagen aufstellen und montieren konnte. Der Ausbau der 3,9 Millionen teuren Kita sei dann ohne große Probleme abgelaufen, sagt Bauamtsleiter Lutz Ritter. Durch Corona habe sich der Bau zwar zwei Monate länger hingezogen, aber man habe die zeitliche Frist voll eingehalten. Er lobte vor allem die Zusammenarbeit aller Beteiligten. „Wer schon mal ein Einfamilienhaus gebaut hat, weiß, dass das selten so schnell und unkompliziert geht.“

Farbenfrohe Wände und Fußböden, passende Spielgeräte und viele liebevolle Details: Die Räume und Ausstattung der neuen Kita begeistert die Erzieherinnen. Quelle: Lisa Neugebauer

Farbenfrohe Wände und Fußböden, passende Spielgeräte und viele liebevolle Details: Die Räume und Ausstattung der neuen Kita begeistert die Erzieherinnen. Quelle: Lisa Neugebauer

96 Kinder in drei Kita- und zwei Krippen-Gruppen sollen hier unterkommen, am Anfang startet die Gemeinde allerdings nur mit etwa 40 Kindern in zwei Kita- und einer Krippen-Gruppe. Das seien die Kinder, die auf der Warteliste für einen Kita-Platz stünden, erklärt Evgeniya Gärtner, Leiterin der Bürgerdienste im Rathaus. „Einige Eltern haben seit zwei Jahren keinen Kita-Platz“, sagt sie. Die Kinder auf der Warteliste sollen so schnell wie möglich die neue Kita besuchen dürfen. Wann das ist, konnte Gärtner allerdings nicht sagen. Zwar seien die Bauarbeiten abgeschlossen, die Gemeinde warte aber noch auf letzte Freigaben des zuständigen Ministeriums.

Auf dem Spielplatz der Kita sollen sich schon bald Kinder austoben können. Quelle: Lisa Neugebauer

Kita-Schwerpunkt liegt auf Bewegung

Von innen ist der L-förmige Bau in zwei Teile unterteilt: In dem einem, markiert durch grüne Wände und Fußböden, werden die Krippen-Kinder unterkommen, in dem anderen – orange-markierten – Teil die Kita-Kinder. Die meisten Möbel und Einrichtungsgegenstände sind bereits montiert und warten auf ihre Benutzung. Viele von ihnen regen die Erzieherinnen zu eben jenen „Uhhhs“ und „Ohhhs“ an: ein Kleiderständer in Form eines Kaktus, ein Wasserhahn als Ente mit Cappy verkleidet oder eine Kiste in Raupenform.

Lesen Sie auch: Neue Kita-Satzung soll Eltern entlasten

Farbenfrohe Wände und Fußböden, passende Spielgeräte und viele liebevolle Details: Die Räume und Ausstattung der neuen Kita begeistert die Erzieherinnen. Quelle: Lisa Neugebauer

Farbenfrohe Wände und Fußböden, passende Spielgeräte und viele liebevolle Details: Die Räume und Ausstattung der neuen Kita begeistert die Erzieherinnen. Quelle: Lisa Neugebauer

Zur Eröffnung der Kita werden fünf Mitarbeiterinnen starten. Die stellvertretende Leiterin Johanna Henning wird zunächst die kommissarische Leitung übernehmen, die eigentliche Leiterin kann erst im März in Großbeeren anfangen. Henning hat vorher in Potsdam gearbeitet, wo der Schwerpunkt der Kita auf Bewegung lag. Den will sie auch in der neuen Kita setzen – die Kinder sollen also viel tanzen, springen oder Yoga machen dürfen. „Wir wollen nicht nur einmal die Woche Sportunterricht machen, sondern diesen in den Alltag integrieren – es geht um ein Lernen durch Bewegung“, sagt Henning. „Da kann es auch sein, dass wir mal auf einem Bein hüpfend vom Gruppenraum ins Bad gehen.“

Das Kita-Team stehe bereits in den Startlöchern, sagt Henning. Dazu gehört Erzieherin Isabell Meßling, die bereits in der Kita Sterntaler gearbeitet hat. Kollegin Corinna Rathmann hat gerade von Tagesmutter auf Erzieherin umgeschult. Die Erzieherinnen Vanessa Ziedrich und Franca Ossowski haben erst kürzlich ihre Ausbildung abgeschlossen und freuen sich sehr auf die Arbeit in der neuen Kita. „Im Moment ist ja alles noch etwas leer an den Wänden, da haben wir schon viele Ideen, was wir mit den Kinder basteln können, um den richtigen Charme reinzubringen“, sagt Ziedrich. Doch dafür müssen jetzt erst einmal die Kinder kommen.

Von Lisa Neugebauer