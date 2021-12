Großbeeren

Welche Befugnisse hat die Vorsitzende der Großbeerener Gemeindevertretung? Damit beschäftigen sich derzeit die Kommunalpolitiker der Gemeinde.

Grund dafür ist ein Beschluss, den die Gemeindevertreter bei ihrer Sitzung am Donnerstag fassten. Demnach kann die Vorsitzende, Claudia Blume-Rottenbiller (Unabhängiges Bündnis), „zur rechtlichen Beratung und Absicherung der Gemeindevertreter“ eine Rechtsanwaltskanzlei beauftragen. Bei Abwesenheit gilt das auch für eine Vertretung. Die Verwaltung wird wiederum angewiesen, die dazu nötige Rechtssicherheit herzustellen – und die entstehenden Kosten aus dem Gemeindehaushalt zu decken.

Antrag von mehreren Großbeerener Fraktionen

Eingereicht wurde der Antrag von den Fraktionen Wir für Großbeeren (WfG), dem Unabhängigen Bündnis, CDU-FDP sowie B90/Die Grünen. Er diene dazu, dass nicht „bei jeder rechtlichen Würdigung“ ein erneuter Beschluss der Gemeindevertretung nötig sei, so die Antragssteller.

Um eine Beauftragung und Vertretung der Gemeindevertreter sicherzustellen, sei notwendig, dass die Vorsitzende „jederzeit“ eine rechtliche Beratung durch eine Anwaltskanzlei in Anspruch nehmen könne. Vor jeder Beauftragung seien die Fraktionsvorsitzenden zu informieren.

Schon bei der Sitzung am Donnerstag hatte der Antrag allerdings auch für Bedenken gesorgt. So wollte Daniel Stachnik (SPD) wissen, ob das nicht heiße, dass die Vorsitzende nun ohne Begrenzung Rechtsanwälte beauftragen könne. Helmut Barthel (SPD) erklärte wiederum, dass es zumindest ein Limit geben müsse. Zudem sah er den Beschluss als nicht rechtskonform an – da es dafür keine Haushaltsstelle gebe.

Bürgermeister Borstel beanstandet den Beschluss

Dirk Steinhausen (WfG) konterte, dass dann schon die Kommunalaufsicht tätig werde. „Wir brauchen eine rechtliche Vertretung“, so der WfG-Fraktionsvorsitzende. Dann die Abstimmung: Die Gemeindevertreter stimmten dem Antrag mehrheitlich zu. Bürgermeister Tobias Borstel (SPD) verkündete allerdings umgehend, dass er den Beschluss beanstanden werde.

Zum Hintergrund: Ist ein Hauptverwaltungsbeamter – also der Bürgermeister – der Ansicht, dass ein Beschluss rechtswidrig sei, muss er diesen beanstanden. Das gibt die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg so vor. Dafür muss er jedoch auch seine Gründe darlegen. Wie Borstel auf MAZ-Anfrage erklärte, handele es sich um keine gemeindliche Aufgabe. Eine ehrenamtliche Vorsitzende dürfe nicht einfach so Rechtsanwälte beauftragen. Borstel verwies auch auf die dabei entstehenden Kosten.

Großbeerens Gemeindevertreter stimmen erneut ab

Für Dirk Steinhausen ist die Beanstandung nun eine „Verschleppung“, wie er der MAZ sagte. Er verwies zudem darauf, dass schließlich jemand die Gespräche mit dem Rechtsanwalt führen müsse, sollte die Gemeindevertretung einen in Anspruch nehmen wollen.

Mit dem Thema werden sich die Kommunalpolitiker nun erneut befassen. Im Falle einer Beanstandung muss nämlich noch einmal entschieden werden. Die Abstimmung, die auf die kommende Sitzung der Gemeindevertreter am 16. Dezember fallen wird, muss dann namentlich erfolgen.

Von Johanna Apel