Großbeeren

Die Großbeerener sollen künftig besser über die Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde informiert werden. Dazu soll es einmal im Jahr eine Beilage im Amtsblatt geben, auf der der Haushaltsertrag des vergangenen Jahres abgebildet ist. In anschaulicher Weise – etwa mit Grafiken und Diagrammen – soll gezeigt werden, wohin die Einnahmen der Gemeinde gehen, welche Investitionen umgesetzt werden konnten und woher das Geld für den Haushalt kommt. Die erste Ausgabe soll es schon in diesem Jahr geben. Das haben die Gemeindevertreter in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen.

CDU: Bisherige Form kommt Transparenz nicht nach

„Der Haushalt der Gemeinde Großbeeren ist öffentlich und sollte in verständlicher Form jedem Bürger nachvollziehbar veranschaulicht werden“, hieß es in der Begründung der CDU/FDP-Fraktion, die den Antrag eingereicht hatte. Die bisherige tabellarische Form im Amtsblatt könne die Aufgabe der Transparenz nicht ausreichend erfüllen und solle verbessert werden. Aufgrund des Arbeitsumfangs bat die Kämmerin darum, das Vorhaben erst im kommenden Jahr zu beginnen, was von den Gemeindevertretern abgelehnt wurde, da in ihren Augen ein Großteil der Arbeit bereits erledigt sei.

Zudem beschlossen die Gemeindevertreter in ihrer Sitzung die Änderung der Ehrensatzung, nach der nun Ehrenamtliche noch umfassender ausgezeichnet werden können, etwa jene, die sich im Bereich Kunst und Kultur einbringen. Sämtliche andere Punkte der Gemeindevertretung wurden in die Fachausschüsse verwiesen, etwa die Durchführung von digitalen Sitzungen, der Ausbau von Laufstrecken und die Belastung durch Lichtverschmutzung.

Von lin