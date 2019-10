Heinersdorf

Ein Autofahrer ist nach einem Unfall am Donnerstag gegen 13.15 Uhr im Gewerbegebiet Heinersdorf geflüchtet. Er hatte in der Marienfelder Allee einer 45-Jährigen die Vorfahrt genommen und war mit ihrem VW kollidiert. Dann fuhr der Mann in seinem Mazda davon. Die Frau notierte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei. Kurz darauf entdeckte sie den Mazda in einer Seitenstraße und identifizierte den Fahrer eines unweit parkenden Lkw als ihren Unfallgegner. Bei dem 50-jährigen wurden 1,87 Promille Alkohol im Blut festgestellt.

Von MAZonline