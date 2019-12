Heinersdorf

Vier Menschen sind am Freitagabend bei einem Unfall auf der B 101 in Heinersdorf verletzt worden. Ein Toyota, der Richtung Ludwigsfelde fuhr, war auf der Bundesstraße zunächst kurz vor der Abfahrt Heinersdorf mit einem Wildschwein zusammengestoßen. Der 59-jährige Fahrer hielt im Kreuzungsbereich mit der Neuen Osdorfer Straße an und entschloss sich dann, nach links auf das Tankstellengelände zu fahren, um von dort aus die Polizei zu verständigen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden VW und es kam zum Zusammenstoß. Alle vier Insassen des Fahrzeugs wurden dabei verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Der entstandene Schaden wird mit 20.000,- Euro beziffert.

Von MAZonline