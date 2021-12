Großbeeren

Vereinzelt wirft die Silvesternacht bereits jetzt ihre lautstarken akustischen Schatten. Trotz des Verkaufsverbotes für Raketen und Böller und des Böllerverbotes an einigen Orten in Teltow-Fläming ist auch in diesem Jahr damit zu rechnen, dass in der Silvesternacht nicht überall Ruhe herrscht.

Deshalb erwartet die Tierschutzorganisation Tasso, dass im Laufe des letzten Tages des Jahres hunderte Haustiere entlaufen. Tasso betreibt das europaweit größte kostenlose Haustierregister, mit dessen Hilfe schon tausende entlaufener Haustiere wieder nach Hause gefunden haben. Und auch Patrick Gehrke vom Tierhotel „Mama Mo“ in Großbeeren hat einige Hinweise für Katzen- und Hundefreunde vor dem Jahresende.

Doppelte Sicherung für Hunde beim Gassigehen

„Wer mit seinem Hund an Silvester spazieren geht, sollte ihn nach Möglichkeit doppelt sichern“, sagt er. Zum normalen Halsband hinzu sollte man noch ein Geschirr nutzen, damit auch wirklich nichts schief gehen kann. Wer die Möglichkeit hat, sollte Tiere im Haus mit lauter Musik von den Explosionsgeräuschen ablenken. Auch Bachblüten, ein homöopathisches Mittel, das in der Tierbehandlung genutzt wird, könnten dazu beitragen, auf Katz und Hund eine beruhigende Wirkung auszuüben.

„Grundsätzlich“, so Gehrke, „muss kein Hund verloren gehen. Es hängt dabei vieles von der Erziehung ab. Und auf gar keinen Fall sollten Hundebesitzer ihren Liebling am Silvestertag frei laufen lassen.“ Für Hunde- wie Katzenbesitzer gilt: Wer unbedingt feiern will und deshalb nicht zu Hause sein kann, sollte seinem Vierbeiner einen Platz in einer Tierpension wie Mama Mo für zwei oder drei Tage spendieren. „Wir liegen hier weit draußen, da bekommt man von der Knallerei kaum etwas mit.“

Hund an Silvester Quelle: Tasso

Tasso rät zur Kennzeichnung und Registrierung

Die Tierschutzorganisation Tasso hat zusammen mit der Deutschen Umwelthilfe und dem Jane Goodall Institut Deutschland eine Petition gestartet, die sich für ein generelles ganzjähriges Verbot privater Feuerwerke ausspricht. Bis es allerdings soweit ist, rät Tasso generell zur Kennzeichnung und Registrierung jedes Haustieres.

Im Ernstfall kann durch das Implantieren eines Chips und anschließender Registrierung Hund- und Katzenhalter schnell wiedergefunden werden. „Dabei ist es aber auch wichtig, die Kontaktdaten aktuell zu halten“, sagt Gehrke aus dem Großbeerener Tierhotel, das inzwischen auch als Tierheim für die unmittelbare Umgebung anerkannt ist. Die Registrierung kann kurzfristig über die TASSO-Webseite unter www.tasso.net/online-registrierung vorgenommen werden.

Polizei und Ordnungsamt helfen im Notfall

Freigängerkatzen sollten am besten rechtzeitig vor dem Jahreswechsel im Haus behalten werden, da sie durch die Explosionsgeräusche leicht in Panik geraten. Auch die letzte Gassirunde sollte man nicht unbedingt kurz vor Mitternacht gehen. Im Haus bieten geschlossene Fenster und heruntergelassene Rollläden etwas Schutz vor dem Krach. Ist es dann doch passiert, dass einer der Lieblinge Reißaus genommen hat, wenden sich die Besitzer am besten umgehend an die nächste Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder das Tierheim. Wer seinen Vierbeiner bei Tasso registriert hat, kann über das Internet dort auch eine Suchanzeige aufgeben.

Von Udo Böhlefeld