Großbeeren

Wer am Samstag pünktlich um 10 Uhr zum Beginn der Corona-Impf-Aktion nach Großbeeren kam, staunte nicht schlecht: Eine gut 100 Meter lange Schlage Wartender zog sich bereits vom Gemeindesaal am Rathaus vorbei über das Gelände des alten Gutshofs und hinter den Häusern entlang bis hin zum Lilograben. Die ersten Menschen seien um 8 Uhr mit Klappstühlen dagewesen, sagt Hausarzt Christian Schäfer, der zusammen mit dem Praxis-Team des Großbeerener Ärztehauses die groß angelegte Impf-Aktion organisiert hat. „Dass so viele kommen, wundert mich gar nicht.“

Andrang vor dem Gemeindesaal: Das Großbeerener Ärztehaus will am Samstag 500 Dosen Corona-Impfstoff unter die Leute bringen. Quelle: Lisa Neugebauer

Die Nachfrage – vor allem nach den den sogenannten Booster-Impfungen – sei in den letzten Wochen groß gewesen, sagt Schäfer. „Wir haben immer dienstags geimpft, aber zuletzt waren wir da bis 22 Uhr beschäftigt.“ Um das Impfen schneller durchführen zu können, habe die Praxis die Impf-Aktion nun „outgesourced“. Im Gemeindesaal hat das siebenköpfige Hausärzte-Team drei Impf-Straßen aufgebaut, die am laufenden Band Patienten mit dem Corona-Impfstoff versorgen. Das Bürokratische wird schon vorher im Erdgeschoss erledigt. „So geht alles doppelt so schnell wie in der Praxis“, sagt Stefan Schäfer vom Praxis-Team.

Drei Impfstraßen hat das Team vom Großbeerener Ärztehaus im Gemeindesaal aufgebaut. So geht es doppelt so schnell wie in der Praxis, sagt Stefan Schäfer (re.). Quelle: Lisa Neugebauer

Viele wollen Corona-Booster-Impfung bekommen

Trotzdem mussten einige Impf-Willige wegen des großen Andrangs bis zu einer Stunde warten. Versorgt wurden sie dabei aber mit kostenlosen heißen Getränken und Waffeln, um die sich Engagierte des Großbeerener Hockey Clubs und des Pflegedienstes Life kümmerten.

Der Großbeerener Hockey Club und der Pflegedienst Life verteilen heiße Getränke und Waffeln unter den Wartenden. Quelle: Lisa Neugebauer

„Uns macht es nichts aus zu warten, wir haben uns darauf eingestellt“, sagt die Großbeerenerin Mareile Raab. Sie hat extra ihre Mutter aus Finsterwalde abgeholt, damit diese die dritte Corona-Impfung bekommt. „Der Landkreis Elbe-Elster hat ja die höchste Inzidenz in Brandenburg und es ist schwer, an einen Termin zu kommen“, sagt Mareile Raab. Die dritte Impfung sei ihr sehr wichtig, sagt ihr Mutter Astrid Raab. „Ich möchte aus Altersschwäche sterben und nicht an Corona.“

Silvia Raab (li.) hat ihre Mutter Astrid (2.v.l.) heute extra zum Impfen aus Finsterwalde abgeholt. Auch die Großbeerenerin Silvia Klawon (re.) will sich ihre dritte Corona-Impfung abholen. Quelle: Lisa Neugebauer

Vor den beiden in der Reihe steht die Großbeerenerin Silvia Klawon. Weil sie in der Woche keine Zeit habe, habe sie sich über die Impf-Aktion am Wochenende gefreut, sagt sie. Klawon lässt sich ebenfalls zum dritten Mal impfen. „Durch meine Arbeit im Pflegedienst will ich den Schutz für mich und die kranken Menschen, die ich bereue, unbedingt“, sagt sie. „Außerdem ist es wieder erschreckend, wie hoch die Zahlen gerade gehen.“

Familie Kopleck ist zusammen gekommen, um sich impfen zu lassen. Etwa eine Stunde mussten sie anstehen. Quelle: Lisa Neugebauer

Großbeerenerin entscheidet sich für erste Impfung

Unter anderem deswegen lässt sich auch Jasmin Gipperich bei der Aktion in Großbeeren impfen. Sie bekommt allerdings ihre erste Corona-Impfung. „Ich bin grundsätzlich ein ängstlicher Mensch und hatte eine Menge Bedenken“, sagt sie. „Ich wollte erst einmal abwarten und gucken, was passiert.“ Sie habe sich oft selbst getestet, Abstand gehalten und Maske getragen, sagt sie. „Ich habe gedacht, das reicht vielleicht.“ Doch an den steigenden Zahlen habe sie nun gesehen, dass es ohne impfen doch nicht gehe. „Ich habe mich jetzt selbst überredet – für das Gemeinwohl“, sagt Gipperich. „Mit ist klar: Umso mehr Menschen sich impfen lassen, desto mehr bringt es.“ Ihr sei es aber wichtig gewesen, dass sie das ohne politischen Druck selbst entscheiden konnte.

Jasmin Gipperich will sich heute zum ersten Mal gegen Corona impfen lassen. Kleine Bedenken hat sie aber immer noch. Quelle: Lisa Neugebauer

Hausarzt Christian Schäfer: „Nichts hilft, außer impfen“

Erstimpfungen hat das Großbeerener Ärztehaus am Samstag insgesamt nur wenige verabreicht. Christian Schäfer appelliert aber noch einmal: „Wir befinden uns immer noch in einer nationalen Notlage, auch wenn das Gesetz Ende des Monats ausläuft.“ Die Krankenhäuser in Deutschland seien teilweise schon überlastet – vor allem Ungeimpfte landeten mit schweren Corona-Verläufen auf der Intensivstation. „Nichts hilft, außer impfen“, sagt Schäfer alarmierend. Daher sei auch die Booster-Impfung so wichtig.

500 Dosen Corona-Impfstoff der Firma Biontech/Pfizer hat das Ärztehaus am Samstag verimpft. „Viele Leute mussten wir ohne nach Hause schicken, wir hätten doppelt so viele impfen können“, sagt Schäfer. Doch die Ärzte wollen schnell weitermachen: An allen kommenden Samstagen – vorerst bis zum 18. Dezember – kann jeder, der will, im Großbeerener Gemeindesaal, Am Rathaus 1, zwischen 10 und 12 Uhr eine Erst- oder Drittimpfung bekommen. Wer sich zum ersten Mal impfen lässt, kann die Unterlagen vorab unter www.aerztehaus-grossbeeren.de/covid-19/ herunterladen. Mitzubringen sind außerdem die Krankenkassenkarte und ein Impfpass.

Von Lisa Neugebauer