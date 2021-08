Im Spargelgut Diedersdorf können jetzt Kartoffeln geerntet werden

Diedersdorf

Der Herbst klopft an die Tür – und mit ihm die Kartoffelzeit. Die ersten Knollen der Region haben bereits ihr Erdreich verlassen und den Weg auf die Teller der Menschen gefunden. Ob gebraten, gebacken oder ganz klassisch gekocht: Die Kartoffel ist ein wahrer Alleskönner und gehört zu den beliebtesten Gemüsesorten.

Dieser Tage zeigt sich, wie die Ernte in diesem Jahr ausfällt: Noch im Juli hatten die Landwirte Teltow-Flämings mit guten Erträgen gerechnet – so hatte Mario Schwanke von der Jüterborger Agrargenossenschaft etwa erklärt, dass das wechselhafte Wetter für die Kartoffeln „ideal“ gewesen sei.

Erstmals Kartoffeln zur Selbsternte

Und auch in Diedersdorf scheint sich die Arbeit auf den Feldern auszuzahlen. Beim Spargelgut ist die Kartoffelernte derzeit in vollem Gange. Wie Inhaber Marc Hofmann erklärt, gibt es in diesem Jahr dort eine besondere Aktion: Erstmals bietet das Spargelgut Kartoffeln zur Selbsternte an. „Gerade in Corona-Zeiten sollen die Leute mal rauskommen können“, sagt Hofmann.

Am vergangenen Wochenende sei das Angebot bereits gut angenommen worden: Trotz des schlechten Wetters hätten sich viele Menschen an die Ernte gewagt, so Hofmann. „Einer hat sogar 80 Kilogramm mitgenommen.“ Die meisten Selbsternter würden sich allerdings 10 bis 20 Kilo zufrieden geben.

Auch an den kommenden Wochenenden können sich Besucher an die Kartoffelernte wagen: Wer die Sorten Annabelle und Laura ernten will, kann das noch am 4. und 5. September sowie am 11. und 12. September tun.

Von Johanna Apel