Großbeeren

Er macht aus Asche Sand und will damit die Bauindustrie revolutionieren – Abbas Khan (42) ist Doktor der physikalischen Chemie. In einem speziellen Verfahren macht er mit Hilfe von Chemikalien und Hitze aus pudriger Asche ein festes Granulat. Er nennt es „Smart Sand“ oder auch „Lypors“. Damit will er das...