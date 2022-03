Teltow-Fläming

Die Regale der Supermärkte in Teltow-Fläming sind wieder leer: Speiseöl, Mehl und Klopapier fehlen. Wie schon zu Beginn der Corona-Pandemie werden diese Waren in Massen gekauft.

„Montagabend haben wir eine Lieferung bekommen. Dienstagmorgen war schon wieder alles leer“, sagt der stellvertretende Marktleiter vom Edeka Mahnke in Großbeeren. Namentlich möchte er nicht genannt werden. „Es ist genauso“, sagt er auf die Frage, ob auch in seinem Geschäft Speiseöl, Klopapier und Mehl fehlen würden. Am Donnerstag wird der Markt in Großbeeren erneut beliefert.

Mit Speiseöl tanken – ADAC warnt davor

Ein Grund dafür, dass die Menschen in Teltow-Fläming nun wieder hamstern, ist naheliegend. „Der Krieg, alles ist teurer geworden und die Menschen haben Angst“, sagt er. Der zweite Grund jedoch klingt zunächst absurd: „Ich glaube, die Leute tanken ihre Diesel-Fahrzeuge mit dem Speiseöl. Sonst macht das alles keinen Sinn“, sagt er.

Und tatsächlich mehren sich die Berichte, dass die Menschen wegen der teuren Benzinpreise vermehrt auf Speiseöl zurückgreifen, um ihre Autos zu tanken. Davor warnt eindringlich der ADAC. In einer Mitteilung heißt es von den Fachleuten: „Das größte Problem ist der deutliche Viskositätsunterschied im Vergleich zu herkömmlichem Diesel. Pflanzenöle führen zu Startschwierigkeiten und wirken sich negativ auf Leistung und Lebensdauer des Motors aus.“

Im Edeka Specht in Ludwigsfelde sind die Regale mit Speiseöl, Klopapier und Mehl aktuell ebenfalls leer. „Die Ukraine ist die Kornkammer Europas. Durch den Krieg wird dort kaum mehr etwas produziert, geschweige denn exportiert“, sagt Marktleiter Benjamin Meis.

Auch aus Russland wird wegen der Sanktionen kaum mehr etwas importiert. Aus Sicht von Benjamin Meis besteht das Problem aber vordergründig nicht bei Importen aus den Ländern, sondern am Kaufverhalten der Kunden.

Problematisches Kaufverhalten der Kunden

„Wenn alle normal einkaufen würden, hätten wir die Probleme nicht“, sagt er. Wann sich die Engpässe in den Supermärkten wieder normalisieren, könne er gegenwärtig nicht sagen. „Das steht in den Sternen. Ich weiß nicht, wie lange die Engpässe noch andauern – oder ob man die Produkte künftig womöglich aus anderen Ländern importiert“, sagt er.

Gleiches sagt auch der stellvertretende Marktleiter vom Edeka Franeck in Rangsdorf: „Wir haben hohe Engpässe, aber keine Lieferschwierigkeiten. Wir haben das Problem deshalb, weil die Menschen so viel einkaufen“, sagt die Person, die nicht namentlich genannt werden möchte. Die Situation sei vergleichbar mit dem Beginn der Pandemie. Auch er glaubt, die Menschen seien von Angst getrieben. „Sie machen sich Sorgen und denken sich, dass es besser ist, etwas zu haben, als es zu brauchen“, sagt er.

Nach ihrem Einkauf am Dienstagmorgen bei Lidl in der Nähe des Bahnhofs Ludwigsfelde trifft die MAZ auf Eva Köster. Zwar habe die 44-Jährige alles bekommen, was sie brauche, sagt sie. Doch auch ihr sind die leeren Regale aufgefallen, vor allem bei den Speiseölen. Verständnis dafür hat sie nicht. „Ich finde es ehrlich gesagt unsolidarisch, wenn Einzelne jetzt schon wieder in Massen einkaufen“, sagt sie.

Eine Packung Klopapier reicht auch aus

Viele Menschen zeigen gerade mit unterschiedlichen Hilfsaktionen für die Ukraine ihre Solidarität, sagt sie. Daher sei sie über diejenigen verärgert, die gerade egoistisch handeln und die Supermärkte leer kaufen würden. Sie befürchtet, dass das nur zu weiteren Preissteigerungen führen wird. „Wenn jetzt viele Produkte in Massen gekauft werden, steigen die Preise noch weiter, weil kaum etwas mehr verfügbar ist“, sagt sie.

Ähnlich sieht das auch Sven Klotz aus Ludwigsfelde, auch er war am Dienstagmorgen beim Lidl einkaufen. „Für was brauchen die Leute zehn Packungen Klopapier oder Mehl? Das haben sie in Monaten noch nicht verbraucht“, sagt er. Speziell beim Speiseöl habe er zwar Verständnis für die Menschen, weil die Spritpreise gegenwärtig extrem hoch sind, für sonderlich klug hält er das aber nicht. „Die Leute wollen beim Sprit sparen, ruinieren sich damit aber womöglich das eigene Auto, wenn sie es mit Speiseöl volltanken“, sagt der 37-Jährige.

Selbst hat er zwei volle Tüten mit Lebensmitteln – und lediglich eine Packung Klopapier. „Das reicht doch auch, wozu brauche ich mehr?“, fragt er.

