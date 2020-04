Gemeinsame Andachten im Livestream

Großbeeren

Noch bis Samstag lädt die Evangelische Kirchengemeinde Großbeeren in diesen schwierigen Zeiten der Corona-Krise ein, täglich um 19 Uhr gemeinsam Andachten zu feiern – im Internet. Dort laufen auf Facebook und Youtube 17 bis 21 Minuten lange Livestreams mit Pfarrer Christian Manntz und anderen Gemeindemitgliedern. Angekündigt werden sie auf der Internetseite der Kirchengemeinde mit Worten aus dem 2. Timotheusbrief: „Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft und Liebe und der Besonnenheit.“

Am 10. Mai erster Gottesdienst wieder in der Kirche

Es heißt auf der Internetseite auch: „Nehmen Sie sich die Zeit.“ Vielleicht, um nur gedanklich bei den anderen Großbeerenern zu sein, oder live im Internet. Wer Hilfe und Unterstützung brauche oder jemanden kennt, der jetzt Hilfe gebrauchen könne, ob zum Einkaufen, für einen Arztbesuch oder Ähnliches, der möge sich melden, „wir versuchen zu helfen oder Hilfe zu vermitteln“, schreiben Pfarrer Manntz und Daniela Belitz, die Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit der Kirchengemeinde.

Sie informiert außerdem, dass am 10. Mai endlich wieder ein Gottesdienst in der Schinkelkirche gefeiert werden soll, natürlich mit den geltenden Corona-Vorschriften. Und sie sagt: „Wir hoffen ebenso, unser Gemeindefest am 31.Mai in irgendeiner Art feiern zu dürfen.“

Die Schinkel-Puppe mit den ursprünglichen Bauplänen des berühmten Baumeisters und Architekten Quelle: Jutta Abromeit

In diesem Jahr feiert die markante Kirche des berühmten Baumeisters und Architekten ihren 200. Geburtstag. Die dafür von der Kirchengemeinde geplanten Aktionen mussten bereits ausfallen oder geändert werden. Unberührt bleibt jedoch eine wetterfest überdachte Schinkelfigur vor der Kirche neben den ursprünglichen Bauplänen für das Gotteshaus.

