Kleinbeeren

„Die Kinderbücher am besten in die untere Reihe“ sagt Petra Cremer. Sie ist Vorsteherin des Ortsbeirates Kleinbeeren, gemeinsam mit Martin Wonneberger und Jan Rüdiger, beide auch Mitglieder des Ortsbeirates, bestückte sie am Samstag direkt in der Ortsmitte Kleinbeeren eine Bücherbox.

Die Box, oder besser der Freiluftbücherschrank, steht Nahe der Kirche, ist aber auch von der Dorfstraße gut auszumachen. Der Schrank besteht aus massivem Holz mit einem kleinen Schieferdach, die Plexiglastüren schützen die Bücher vor Wind und Regen. Er fügt sich in das Gesamtbild von Holzspielplatz, Kirche und Gutshof ein.

„Genau dieses war uns sehr wichtig, eine gelbe Telefonzelle wie sie andernorts steht, hätte hier nicht hingepasst“ sagt Petra Cremer. Durch einen Schreiner fand das Projekt die handwerklich perfekte Umsetzung. Die schnelle Errichtung der Box übernahm eine von der Gemeinde Großbeeren beauftragte Firma aus Birkenhain. Das über den Ortsbeirat bereitgestellte Budget sicherte die Finanzierung des Projekts.

Der Schrank steht mit hohen Beinen auf einer Wiese, in der Nähe lädt eine Holzbank zum Verweilen ein. „Wir planen hier noch mehr Sitzgelegenheiten“, berichtet Martin Wonneberger. „Die Förderung des gesellschaftlichen Miteinanders liegt uns hier sehr am Herzen.“

Der Bücherschrank in Kleinbeeren wurde von einem Schreiner fachmännisch gezimmert. Quelle: Ulrike Gollnow

Kurz nach 9 Uhr wurde der Schrank zur sofortigen Nutzung freigegeben. Das Konzept ist relativ einfach: Interessierte können aus diesem öffentlichen Bücherschrank neuen Lesestoff entnehmen und auch noch gut erhaltene Bücher einstellen. Man folge dem Ruf: Ich bin ein Buch, hol mich hier raus!

Das Sortiment beginnt bei Kinderbüchern, geht über Romane, Krimis bis hin zu Sach- und Fachbüchern. Die Bücher stammen aus privaten Spenden aber auch die Bibliothek Großbeeren stellte zwei Kisten Literatur zur Verfügung.

Neue Attraktion an beliebtem Touristenpunkt in Kleinbeeren

Nicht nur Einheimische sind zur Nutzung aufgerufen. So manche Radtouristen legen hier einen Halt ein, nutzen zwischen Ostern und Erntedank die Sonntagsöffnung der Kirche zur Besichtigung und Picknicken an der Bank auf der Wiese. Hoffnung auf zusätzliche Nutzung sollen auch schon etablierte Veranstaltungen bringen, wie etwa der Kleinbeerener-Musiksommer, der seit vielen Jahren Kulturinteressierte in den Ort lockt.

Die coronabedigten Streichungen fast aller Aktivitäten in der Gemeinde sind schmerzlich, besonders was die Veranstaltungen zum 750-jährigen Jubiläum Großbeerens im Jahr 2021 betrifft. Doch man schaue nach vorn und sei in der Planung erklärt Wonneberger. So ist die Bücherbox in der Ortsmitte eben auch mehr als nur ein Bücherschrank. Es ist ein engagierter Aufruf an die Gemeinde dieses Angebot zu nutzen und in einen neuen besonderen Austausch zu treten.

Gesucht wird derzeit noch ein Bücherschrank-Pate oder eine Patin. Weitere Informationen gibt der Ortsbeirat unter 033701/34994.

Von Ulrike Gollnow