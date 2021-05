Großbeeren

Am Ende ist es müßig, darüber zu streiten, wer denn nun Schuld ist. Fest steht: In Großbeeren geht nichts mehr. Bürgermeister Tobias Borstel (SPD) und die Gemeindevertreter sind heillos zerstritten. Wenn sie am Donnerstagabend zur Sitzung zusammenkommen, dann geht es weniger um Sachthemen (eine Beschlussvorlage zum Haushaltsplan für 2021 sucht man weiterhin vergeblich!), sondern vielmehr um weitere Drehungen an der Eskalationsschraube.

Man muss sich das mal vorstellen: Da haben wir eine lebenswerte Gemeinde direkt im Süden von Berlin mit brummender Wirtschaft, und was passiert dort? Hier immerhin sind sich beide Seiten einig: Es geschieht wenig bis nichts. Natürlich trägt der jeweils andere daran die Schuld, klar. Die Frage ist nur: Wen interessiert das noch?

Vor mehr als einem Jahr schrieb ich davon, dass hinter den Kulissen das Wort „Abwahlantrag“ die Runde macht; die Gemeindevertreter rügten den Bürgermeister; Strafverfahren waren anhängig – alles im Interesse der Sache, versteht sich. Und jetzt? Vor knapp drei Wochen wurde Borstel wieder gerügt (diesmal kontert er mit Widerspruch und Dienstaufsichtsbeschwerde); Strafverfahren stehen abermals im Raum – und über einen Abwahlantrag wird auch geredet, hinter verschlossenen Türen, logisch.

Doch warum eigentlich diese Heimlichkeit? Fürchten die Gemeindevertreter die Beliebtheit des Bürgermeisters, oder vertrauen sie ihren eigenen Argumenten nicht? Egal. Das Gesetz weiß doch Rat: Wenn man nicht mehr miteinander zurechtkommt, dann müssen am Ende eben die Wähler gefragt werden, ob auch sie finden, dass der Bürgermeister abgelöst werden muss. Sich gegenseitig zu zermürben, ist jedenfalls kein akzeptabler Politikstil. Wichtig ist, dass der Stillstand in Großbeeren beendet wird. Im Interesse der Großbeerener.

Von Ekkehard Freytag