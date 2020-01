Kommt der Kita-Neubau doch noch dieses Jahr?

Großbeeren

Kommt der Kita-Neubau in Großbeeren doch noch in diesem Jahr? Bürgermeister Tobias Borstel ( SPD) hatte Anfang Januar die Verschiebung bekannt gegeben und diese damit begründet, dass die Gemeindevertreter den Nachtragshaushalt im Dezember abgelehnt hatten.

Daraufhin gab es eine gemeinsame Stellungnahme aller 18 Gemeindevertreter mit dem Appell an den Bürgermeister, den von der Verwaltung geplanten Haushalt 2020 schneller vorzulegen, als angedacht erst im Februar oder März. So könnte die Kita doch noch in diesem Jahr gebaut werden.

Eine Lösung für alle zeichnet sich ab

Jetzt kam es zu einem nicht öffentlichen Treffen zwischen den Gemeindevertretern und Teilen der Verwaltung. Auf MAZ-Nachfrage wollte sich niemand zu den Ergebnissen offiziell äußern. Nur so viel: „Nach den Gesprächen, die meiner Meinung nach sehr konstruktiv verlaufen sind, zeichnet sich eine gute Lösung für alle Beteiligten und im Sinne der jungen Eltern in der Gemeinde Großbeeren ab“, erklärte Gemeindevertreter Adrian Hepp ( CDU).

Aus dem Rathaus heißt es dazu nur: „Das Thema Haushalt und Kita-Neubau wird in der nächsten Gemeindevertreterversammlung am 30. Januar Thema sein. Im Anschluss werden wir eine gemeinsame Presseerklärung mit den Ergebnissen abgeben“, so Presse-Sprecherin Angelika Laag. Wie die MAZ aus Politiker-Kreisen vorab erfuhr, soll ein Haushalt aufgestellt werden, der den Kita-Neubau noch in diesem Jahr ermöglicht. MaS

Von Marlene Schmidt