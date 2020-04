Über eine Bücherschleuse hat die Bibliothek in Großbeeren seit ein paar Tagen die Ausleihe organisiert. Sie wird in der Corona-Krise gut angenommen. Die Vorauswahl erfolgt bereits über das Internet – ältere Leser bestellen gern per Telefon. Nach der Rückgabe wandert die Lektüre erst einmal in Quarantäne.