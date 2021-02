Luckenwalde

Seit dieser Woche hat die SPD-Fraktion im Kreistag von Teltow-Fläming ein neues Mitglied: Jan Bartoszek ist der Fraktion beigetreten. Er gehörte bis zum Herbst der Fraktion aus CDU, Bauernverband, VUB und FDP an. In letzterer Partei war er auch Mitglied. Von der Fraktion unter Führung der CDU hatte sich Jan Bartoszek losgesagt nach einem Streit um Adrian Hepp (CDU). Bartoszek kritisierte unter anderem den Führungsstil des Fraktionsvorsitzenden. Die beiden Politiker sind auch in der Gemeindevertretung Großbeeren aktiv.

Weil Bartoszeks FDP-Kollegin im Kreistag, Gertraud Rocher, der CDU/BV/FDP/VUB-Fraktion weiterhin die Treue hält, musste sich der Großbeerener auch von seiner Partei trennen. Sonst hätte er nicht der SPD-Fraktion beitreten können – nun als parteiloses Mitglied. Auch in der Großbeerener Gemeindevertretung sitzt Bartoszek inzwischen als Parteiloser und ist seit Dezember im neu gegründeten Unabhängigen Bündnis der stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Im Kreistag haben sich mit dem Wechsel die Stimmverhältnisse leicht verändert. Statt 14 hat die größte Fraktion um die CDU nun nur noch 13 Sitze. Die SPD-Fraktion hingegen hat mit Bartoszek einen Sitz dazugewonnen und zählt nun elf statt zehn Stimmen im Kreistag.

Von Victoria Barnack