Großbeeren

Der FDP-Kreistagsabgeordnete Jan Bartoszek verlässt die Fraktion CDU/BV/ FDP/VUB im Kreistag Teltow-Fläming, das teilte der Kreistagsabgeordnete aus Großbeeren am Montagabend mit. Hauptgrund sei für ihn „die Art und Weise der Fraktionsführung des Vorsitzenden Adrian Hepp“, wie er schreibt. Hepp ( CDU) leitet die mit 14 Mitgliedern größte Fraktion im Kreistag.

Wörtlich heißt es in seiner Presseerklärung: „Die Fraktionsführung ist nicht so, wie ich es von einer CDU-geführten Fraktion erwarte. Der augenscheinlich unerfahrene Adrian Hepp versteht es nicht, die Fäden zusammenlaufen zu lassen und scheint mit seiner Aufgabe massiv überfordert.“ Alleingänge in der Vergangenheit und mangelnde Kommunikation hätten nicht zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit beigetragen, so Bartoszek.

Die größte Fraktion im Kreistag ist ein Zusammenschluss aus vier politischen Gruppen. Quelle: Victoria Barnack

Als weiteren Grund für seinen Austritt nennt Bartoszek den Umgang in der Fraktion mit der MAZ-Berichterstattung vom Sommer; Gegenstand waren Vorwürfe über Fehlverhalten und aggressives Auftreten des Fraktionsvorsitzenden. Das werfen dem Berliner Polizisten vor allem Nachbarn in der Akazienstraße in Großbeeren vor. Auch Bartoszek hatte sich Anfeindungen von Hepp ausgesetzt gesehen, deshalb hatte er die Kommunikation im Ort gegenüber seinem Kollegen in der Gemeindevertretung eingestellt, wie er der MAZ gesagt hatte.

„Ohrfeige für die Bürgerinnen und Bürger“

Bartoszek schreibt: „Statt sich innerhalb der Kreistagsfraktion zu erklären und möglicherweise auch politische Konsequenzen zu ziehen, wurde das Thema dort ausgesessen und totgeschwiegen.“ Bartoszek sieht das als „eine Ohrfeige für die Bürgerinnen und Bürger, die sich mit einem ,Hilfeschrei’ an die Öffentlichkeit gewandt haben“. Zweimal innerhalb von zwei Jahren hatten Nachbarn an die Gemeindevertretung von Großbeeren geschrieben und sich von dort Hilfe erhofft.

Lesen Sie auch: Nachbarn erheben schwere Vorwürfe gegen Hepp

Der FDP-Politiker ist nicht der einzige, der in dieser Woche Kritik am Chef der größten Kreistagsfraktion übt. Auch der fraktionslose Andreas Teichert sprach sich in der Sitzung am Montag öffentlich gegen Hepp aus. Denn Hepp sollte als neues Mitglied aus Teltow-Fläming in den Beirat der Polizeidirektion West gewählt werden.

In dem Gremium sitzen Vertreter verschiedener Landkreise, um die Polizei zu kontrollieren und zu beraten. Eigentlich ist die Besetzung eine reine Formalie, die nun aber wegen der Personalie Hepp scheitert. Denn der Großbeerener arbeitet selbst als Polizeibeamter. Dass Hepp überhaupt nominiert werden konnte, war nur möglich, weil er nicht in Brandenburg, sondern bei der Berliner Polizei beschäftigt ist. „Im Beirat möchte ich aber eine neutrale Person haben“, sagte Teichert.

SPD : „Nicht das richtige Signal“

Ähnlich sah das auch die gesamte SPD-Fraktion. Sie lehnte Hepp ebenfalls als neues Beiratsmitglied ab. „Es ist aus unserer Sicht nicht das richtige Signal, die Polizei von einem Polizisten kontrollieren zu lassen“, erklärte der Fraktionsvorsitzende Detlef Schlüpen. Die persönlichen Probleme, die andere Kreistagsmitglieder mit Hepp hätten, seien für diese Entscheidung irrelevant.

Auch unter den Linken hatte man offenbar Bauchschmerzen bei der Besetzung. Weil sich die Fraktion bei der Abstimmung enthielt, kam im Kreistag schließlich eine Mehrheit gegen Hepp als neues Mitglied im Polizeibeirat zusammen.

Hepp : „Ich kann die Kritik nicht nachvollziehen“

Im Kreistag schwieg Hepp während der Diskussion. Auf MAZ-Nachfrage erklärte er nun: „Ich kann die von einzelnen Abgeordneten vorgetragene Kritik an meiner Nominierung für die Besetzung des Polizeibeirates nicht nachvollziehen und hätte mir gewünscht, dass man im Vorfeld der Entscheidung dazu mit mir das Gespräch gesucht hätte.“ Er wiederum macht den anderen Politikern im Kreistag zum Vorwurf, ihn als Polizisten daran zu hindern, in dem Gremium mitzuarbeiten. „Das ist umso unverständlicher als Polizeibeamte auch Bürger sind und sich jeden Tag für die Sicherheit in unserem Land einsetzen“, erklärt er.

Fraktion bleibt bestehen

In der Fraktion will man nun noch einmal darüber beraten, wer bei der nächsten Kreistagssitzung als neues Mitglied im Polizeibeirat vorgeschlagen wird. An seiner Position als Vorsitzender und auch der Konstellation der gesamten Fraktion aus vier verschiedenen politischen Gruppen möchte man jedoch nicht rütteln.

Zumal Bartoszeks Austritt für Hepp nicht überraschend kam. „Herr Bartoszek hat sich von Anfang an nicht in die Arbeit der Fraktion integriert, fehlte oft bei Fraktionssitzungen und hat immer gegen mich gearbeitet“, erklärt Hepp. „Das bedauere ich sehr. Ich bin ein Teamspieler. Bei einer so großen Fraktion, wie der Kreistagsfraktion von CDU/BV/ FDP/VUB müssen persönliche Befindlichkeiten und Ego-Trips außen vor bleiben.“

Von Jutta Abromeit und Victoria Barnack