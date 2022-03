Teltow-Fläming

Große Hilfsbereitschaft in Teltow-Fläming: Wenige Tage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine haben sich bereits zahlreiche Hilfsaktionen in der Region formiert. Kommunen bereiten sich auf Flüchtlinge vor, private Initiativen organisieren Spenden und Transporte.

So soll am Dienstagmorgen etwa ein Transport von Teltow-Fläming nach Kiew starten. Die Aktion war nach dem Großbeerener Friedenslauf am Sonntag zustande gekommen. Wie der Mediziner Christian Schäfer mitteilt, sollen medizinisches Material wie etwa ein Sonogerät oder Hygieneartikel in die ukrainische Hauptstadt gebracht werden. Die Aktion – also der Friedenslauf – habe also schon Wirkung gezeigt, so Schäfer. Hinzu kommen andere Spenden, die derzeit noch gesammelt werden. Die Helfer organisieren sich teilweise über Facebook oder Whatsapp. Demnach können noch bis 18 Uhr können Spenden im Karl-Schlombach-Weg 4 abgegeben werden.

Zur Koordination gibt es mittlerweile eine Whatsappgruppe.

Trebbin sucht nach Wohnungen

An der Aktion beteiligt sind neben Schäfer auch der Trebbiner Bürgermeister Thomas Berger (CDU). Wie er der MAZ berichtet, habe er nach einem Aufruf bei Facebook er „sofort reagiert“ und entsprechende Kontakte organisiert. Nicht die einzige Initiative aus Trebbin: Wie Berger ausführt, seien bereits zwei Wohnung organisiert worden, in denen ukrainische Flüchtlinge im Fall der Fälle untergebracht werden können.

Zur weiteren Koordination stehe er derzeit mit Landkreis in Kontakt. Berger setzt dabei auch auf die Trebbiner: Wer einen Raum oder gar eine Wohnung zur Verfügung stellen würde, kann sich im Rathaus melden.

Großbeeren hat Plattform eingerichtet

Auch das Großbeerener Rathaus koordiniert derzeit, wo Flüchtlinge im Ernstfall untergebracht werden könnten. Wie Bürgermeister Tobias Borstel (SPD) erklärt, wurde ein Krisenstab eingerichtet. „Wir wollen für den schlimmsten Fall vorbereitet sein“, so Borstel.

Zudem stehe man mit Unternehmen im Güterverkehrszentrum (GVZ) in Kontakt, um Spenden zu organisieren. Auch Großbeerener können aktiv werden: Mittlerweile hat die Gemeinde eine Informationsplattform im Internet ins Leben gerufen, wo Unterkünfte, Spenden und Aktionen organisiert werden können.

Jüterboger stellten Wohnraum zur Verfügung

In Jüterbog prüft Bürgermeister Arne Raue (parteilos) derzeit, inwieweit Unterkünfte für ukrainische Flüchtlinge bereitgestellt werden könnten. Hierzu habe es erste Abstimmung mit der stadteigenen Wohnungsbaugesellschaft gegeben. Auch seitens der Landrätin seien die Kommunen auf eine zu erwartenden Ankunft von Flüchtlingen hingewiesen worden.

Jüterboger Stadtverodnete hatten sich kürzlich gegen den Krieg in der Ukraine positioniert. Quelle: Elinor Wenke

Bereits jetzt konnten in Jüterbog Wohnräume organisiert werden. Wie Raue mitteilt, gab es bereits zwei Angebote von Privatpersonen. „Das erfüllt mich mit besonderer Freude“, so Raue.

Große Anteilnahme in Blankenfelde-Mahlow

In Blankenfelde-Mahlow gibt es nach Angaben von Gemeindesprecher Wolfgang Huth bereits eine Vielzahl von Angeboten und Initiativen. Sie reichen von Spendensammeln über den Transport von Spenden bis hin zum Angebot von Privatleuten, Geflüchtete aufzunehmen. „Die Anteilnahme ist groß“, so Huth.

Bereits am Freitag hatte es ein ökumenisches Friedensgebet in Blankenfelde-Mahlow gegeben. Seitens der Gemeinde laufen derzeit noch Abstimmungen für konkretere Maßnahmen, teilt Huth mit.

Friedensgebet und Suche nach Wohnraum in Zossen

In Zossen hat die Evangelische Kirchengemeinde rund um Pfarrer Christian Guth für Montagabend zu einem Friedensgebet für die Ukraine eingeladen. Es beginnt um 18 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche

Wie Bürgermeisterin Wiebke Sahin-Schwarzweller der MAZ am Freitag berichtete, sei die Stadt dabei, Hilfsangebote vorzubereiten. Dazu sei sie beispielsweise mit der ZWG, der Wohnungsbaugesellschaft, und gastronomischen Einrichtungen in Kontakt. In Zossen hatten sich bereits Menschen gemeldet, die geflüchtete Ukrainer aufnehmen würden – etwa der stellvertretende Bürgermeister Raimund Kramer oder der Stadtverordnete Sven Reimer (Vorsitzender der Fraktion VUB/B90-Grüne/CDU).

Von den in Brandenburg erwarteten Flüchtlingen sollen außerdem etwa 200 Menschen in die Erstaufnahmestelle in Wünsdorf kommen.

Spendensammlung in Luckenwalde

In Luckenwalde sammelt die sozialistische Jugendorganisation „Die Falken“ Brandenburg Sachspenden zu einer Transportaktion zur polnisch-ukrainischen Grenze. Wie sie auf Facebook mitteilen, sei man in der Verantwortung, einen Beitrag zu internationalen Hilfe zu leisten.

Die Organisatoren bitten um Spenden wie Kleidung, Schlafsäcke oder auch Hygieneartikel. Auch Kindersachen wie Malbücher, Kuscheltiere oder kleine Spiele werden entgegen genommen. Bis 1. März können die Spenden in der Zeit von 14 bis 19 Uhr im Luckenwalder Kinder- und Jugendtreff der Falken, Beelitzer Tor 10, abgegeben werden.

Seniorenbeirat Rangsdorf will Hilfsgüter sammeln

Nach Angaben von Rangsdorf Gemeindesprecherin koordiniert sich das Rathaus derzeit mit dem Landkreis. Allerdings organisieren sich bereits private Initiativen. So wollen etwa Mitglieder des Seniorenbeirats Hilfsgüter sammeln. Außerdem seien im Rathaus bereits Wohnungsangebote von Privatpersonen eingegangen.

Ludwigsfelde bereitet sich auf Aufnahme vor

Auch in Ludwigsfelde informierte Bürgermeister Andreas Igel (SPD) kürzlich, dass die Stadt „natürlich“ helfen wolle. Er werde in den kommenden Tagen dazu die Bürger informieren. Sollten Flüchtlinge nach Ludwigsfelde kommen und im Übergangswohnheim Birkengrund nicht genügend Platz sein, werde man wohl auf Sozialgebäude zurückgreifen, so Igel.

Bereits am Sonnabend hatten Ludwigsfelder vor dem Rathaus bei einer Demonstration ihre Solidarität mit der Ukraine bekundet.

Nuthe-Urstromtal bietet Wohnungen an

Auch Nuthe-Urstromtal bereitet sich auf die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine vor. Stefan Scheddin, parteiloser Bürgermeister der Gemeinde Nuthe-Urstromtal, startete dazu einen Aufruf, in dem es heißt: „Mitten in Europa spielt sich eine Katastrophe ungeahnten Ausmaßes ab. Ich möchte Sie alle bitten: Unterstützen wir die Menschen aus der Ukraine, die sich auf den beschwerlichen Weg machen, um Leib und Leben zu retten.“ Vor allem Frauen und Kinder seien auf der Flucht vor den Gefahren der militärischen Invasion. „Es ist unsere Pflicht, ihnen zu helfen. Die Lage ist extrem für ganz Europa. Die ersten Flüchtlinge werden in Kürze Brandenburg erreichen“, betont er.

Die Gemeinde Nuthe-Urstromtal hat ohne zu zögern gemeindeeigene Wohnungen als sofortige Unterstützung angeboten. „Zudem haben wir private Angebote erhalten. Auch einige Ferienwohnungen wurden uns als sofort verfügbar gemeldet. Sollte sich die Lage zuspitzen und eine große Anzahl Ukrainer zu uns kommen, werden wir unsere Dorfgemeinschaftshäuser als vorübergehende Unterkünfte zur Verfügung stellen. Wenn der Fall eintritt, bitte ich Sie schon jetzt um ihre Unterstützung“, sagt Bürgermeister Stefan Scheddin.

Wohnraumangebote können sowohl an die Gemeinde Nuthe-Urstromtal über die E-Mail-Adressegv@nuthe-urstromtal.de als auch an das Sozialamt des Landkreises Teltow-Fläming über sozialamt@teltow-flaeming.de gesendet werden. Dort werden alle Angebote aus den Kommunen zusammenfasst und koordiniert.

Von Johanna Apel und Iris Krüger