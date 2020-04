Einen nackten Mann hat die Polizei in der Nacht auf Mittwoch in Genshagen aufgegriffen. Zuvor hatte ein Zeuge die Beamten informiert, dass der Mann auf der Straße herumlief. Zunächst floh er vor den Polizisten und griff später sogar einen Beamten an. Der Verwirrte kam in eine Fachklinik. Seine Identität ist geklärt.