Thriller aus der Treuhand-Kantine

Raimund Bayer – er saß einst für die SPD im Berliner Abgeordnetenhaus – spinnt eine fiktive Geschichte aus der Wendezeit um beiseite geschaffte Milliarden. Einige Anregungen dafür hatte er in der Zeit nach dem Mauerfall in der Kantine der Treuhand gefunden. Am Sonnabendnachmittag wurde in der „Zapfstelle“ mit verteilten Rollen gelesen.