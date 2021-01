Linkspartei Ludwigsfelde gedenkt Holocaust-Opfern

Ludwigsfelde

Ludwigsfelder Vertreter der Partei Die Linke haben anlässlich des Holocaust-Gedenktags am Mittwoch im kleinsten Kreis einen Kranz am Ehrenmal für die Opfer des Faschismus am Friedhof niederlegt. „Uns war es ein tiefes Bedürfnis, dass der Gedenktag trotz der Corona-Lage nicht vergessen wird“, sagte Silvio Pape, der Stadtverbandsvorsitzende der Linken.

Legen einen Kranz am Ehrenmal für die Opfer des Faschismus am Friedhof Ludwigsfelde nieder: Peter Dunkel, Fraktionsvorsitzender die Linke/FiLu (v.l.n.r.), Silvio Pape, Stadtverbandsvorsitzender Die Linke, Tobias Lübbert, Linksjugend/Solid Teltow-Fläming. Quelle: Die Linke

Historischer Hintergrund des Gedenktags ist die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 durch die Rote Armee. Auschwitz steht symbolisch für den Völkermord und für die Millionen Menschen, die das Nazi-Regime verfolgt, gequält oder ermordet hat.

Rechtes Gedankengut auch in Ludwigsfelde noch präsent

Das gerade gefällte Urteil gegen den Mörder von Walter Lübcke zeige, dass das rechtsextreme Gedankengut noch immer verbreitet sei, sagte Pape am Donnerstag. Auch in Ludwigsfelde bekämen Parteien aus dem rechten Spektrum immer noch Zulauf. Das zeigten unter anderem die Kommunalwahlen, bei denen NPD, Republikaner oder AfD regelmäßig Stadtverordnete stellten. „Wenn das Gedankengut nicht noch da wäre, würden diese Gruppen den Zulauf wohl nicht bekommen“, sagte Pape. Auch darum sei es wichtig, an die Opfer und Geschehnisse der NS-Zeit zu erinnern.

Pape kritisierte, dass die Stadtverwaltung zum Gedenktag keine Ehrung vorbereitet hatte, die Stadt hatte lediglich die Flaggen auf halbmast gesetzt. Bürgermeister Andreas Igel (SPD) berief sich auf eine Absprache mit den Stadtverordnete, nach der die Stadt Kränze nur am Volkstrauertag und am Tag der Befreiung, dem 8. Mai, niederlegt. Die Gemeinde Großbeeren hisste ebenfalls die Flaggen vor dem Rathaus anlässlich des Gedenkentags auf halbmast.

Von Lisa Neugebauer