Ludwigsfelde/Großbeeren/Königs Wusterhausen

Vor den südlichen Toren der Bundeshauptstadt sprießen Logistikhallen für den Online-Handel wie die sprichwörtlichen Pilze aus dem Boden und die Mieten für Logistik-Immobilien steigen – ob in dem halben Dutzend Ludwigsfelder Industrieparks, dem GVZ Großbeeren oder den Industrie- und Gewerbeparks rund um Schönefeld und Niederlehme (Stadt Königs Wusterhausen). Unbeeindruckt von Corona werden ungebremst Freiluft- und Hallen-Lagerflächen gebaut und verkauft, das melden oder bestätigen unisono Gewerbepark-Verwalter, kommunale Wirtschaftsförderer und große Vermittler und Verkäufer von Industrie-Immobilien.

Zu letzteren gehört neben Firmen wie BNP Paribas, John Lang La Salle oder Richard Ellis auch Realogis. Das Berliner Unternehmen spricht in seiner jüngsten Presseinformation davon, dass der Berliner Logistik-Immobilienmarkt „durch die Decke“ gehe. Ebenso äußern sich Reinald Walkemeyer, Prokurist der Brandenburg Park Immobilien GmbH, und Wilfried Thielicke, der stellvertretende Bürgermeister von Ludwigsfelde und Chef der Stabsstelle Wirtschaftsförderung im Rathaus der Stadt.

Allein Realogis vermietete im dritten Quarteal 182.000 Quadratmeter neu

Realogis erklärt: „Der Vermietungsmarkt für Lager-, Industrie und Logistikimmobilien Berlin hat sein bestes Quartalsergebnis seit Aufzeichnung eingefahren.“ In den Monaten Juli bis September 2020 habe sich das Umsatzvolumen an neu vermieteten Flächen auf etwa 182.000 Quadratmeter gesteigert. Damit sei der Flächenumsatz vom Vorjahreszeitraum um 42 Prozent getoppt worden. Knapp die Hälfte aller Abschlüsse hätten im abgelaufenen Quartal im Neubau stattgefunden, damit lege dieses Segment im Vorjahresvergleich um 88 Prozent zu. Größter Flächen-Abnehmer sei dabei mit 38,5 Prozent beziehungsweise rund 70.000 Quadratmetern der Handel; von dieser Zahl wiederum mache der E-Commerce 81 Prozent beziehungsweise 56.400 Quadratmeter aus.

Mietpreis-Spannen für Logistik- und Gerwrbeflächen in und um Berlin Quelle: Realogis-RLI Unternehmensgruppe

„Weder Covid noch die Sommerferien oder das Sommerloch haben dem Berliner Logistikimmobilienmarkt etwas anhaben können“, erklärt Ben Dörks, Geschäftsführer der Realogis Immobilien Berlin GmbH. Wie vom Unternehmen vorhergesagt seien im zweiten Quartal bekannt gegebene Vertragsabschlüsse jetzt zum Teil abgeschlossen worden. „Damit wird die Delle aus dem Vorquartal mit zirka 56.300 Quadratmetern ausgeglichen“, so Dörks.

Alle außer der Veranstaltungsbranche suchen Flächen

Die Stimmung am Markt, sei es beim Handel, Großhandel, kleineren Produktionsunternehmen oder Logistikern, sei trotz der Verschiebung des Insolvenzrechts zum 31. Dezember gut, so der Manager; alle mit Ausnahme der Veranstaltungsbranche suchten weiterhin Flächen. Im Stadtgebiet Berlin könne die Nachfrage kaum noch bedient werden, dort gehe der Umsatz zurück. Deshalb suchten Firmen verstärkt im nahen Umland. Im Berliner Süden dagegen seien die Verkäufe in den zurückliegenden neun Monaten gegenüber dem Vorjahreszeitraum mit 145.200 Quadratmetern um 16,5 Prozent gestiegen, ist der Presseinformation zu entnehmen.

Logistikhallen in der GVZ-Erweiterung Lilograben/Gemeinde Großbeeren Quelle: Jutta Abromeit

Die größten Anteile an den Steigerungen im dritten Quartal haben laut Realogis folgende Unternehmen und Projekte: der Ceva-Neubau in Niederlehme mit 53.717 Quadratmetern – dort geht es, wie die MAZ bei den Recherchen zu diesem Beitrag erfuhr, um Lagerfläche für Großgeräte, die Amazon vertreibt; der in Ludwigsfelde ansässige Umformtechniker Gestamp, der in der GVZ-Erweiterung Am Lilograben in einer vorhandenen Logistikhalle, die von Alcaro gebaut worden war, eine zweite Betriebsstätte aktiviert; und Baustellenzulieferer für Tesla, die in Grünheide 12.000 Quadratmeter mieten.

Flughafeneröffnung und Tesla treiben die Nachfrage

Brandenburg-Park-Mann Walkemeyer erklärt: „In der Grundtendenz ist der Logistik-Markt von Corona tatsächlich nicht beeindruckt.“ Alle Hallen des in Düsseldorf ansässigen Industrie-Immobilienentwicklers VGP seien voll vermietet, so der Prokurist; „und wenn doch mal ein Mieter 3- oder 4000 Quadratmeter zurückgibt, dann ist die Fläche in kürzester Zeit neu belegt.“ Er verhandele mit VGP zurzeit über weitere Grundstücksverkäufe, sagt Walkemeyer. „Denn neben der bevorstehenden Flughafen-Eröffnung wird das Thema Tesla in der nächsten Zeit auch bei uns hier in der Region eine große Rolle spielen, die noch verfügbaren Flächen werden immer rarer.“

Und Thielicke sagt: „Auch wenn die Tendenz, dass die Flächen irgendwann knapp werden, lange erkennbar war und wir uns auch lange darauf eingerichtet haben, jetzt steigert sich das tatsächlich noch.“ Da, wo die Stadt Eigentümer ist und den Flächenverbrauch steuern könne, wolle man das auch tun, so der Wirtschaftsförderer. „Wo es aber seit 20 Jahren Baurecht gibt, da ist es sehr, sehr schwer, jetzt noch was zu ändern.“

Von Jutta Abromeit