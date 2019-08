Ludwigsfelde/Großbeeren

Ab Montag wird auf der B 101 zwischen der Parkallee ( Hornbach) und der Anschlussstelle „GVZ Märkische Allee“ gebaut. Das haben der Landesbetrieb Straßenwesen und die Stadt Ludwigsfelde mitgeteilt. Die Bauarbeiten an der 20 Jahre alten Straße sollen voraussichtlich im Juli 2020 abgeschlossen sein. Im Zuge der Bauarbeiten soll die verschlissene Deck- und Binderschicht der B 101n im vierspurigen Bereich abschnittsweise erneuert werden.

Deswegen wird ab Montag der Verkehr im gesamten Baustellenbereich nur noch einspurig pro Richtung geführt. In der ersten Bauphase, die bis 30. August dauen soll, stehen Asphaltarbeiten auf der Ringbahn der Anschlussstelle Parkallee an sowie der Bau von Mittelstreifenüberfahrten, Sanierungsarbeiten am Entwässerungssystem, Umbauten an den Schilderbrücken, der Rückbau der Mittelleitplanken und die Sanierung der abgesenkten Fahrbahn auf der L 40 an.

Entsprechende Umleitungen für die Anschlussstelle „ Parkallee/ Hornbach“ werden ausgeschildert. Über die weiterführenden Bauleistungen und die damit verbundenen verkehrlichen Einschränkungen wird zeitnah informiert.

