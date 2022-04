Ludwigsfelde

In der Nacht zum Donnerstag brachen Unbekannte im Stadtgebiet von Ludwigsfelde zwei parkende Kleintransporter auf. Aus den Fahrzeugen wurden diverse Elektrowerkzeuge entwendet. Die Schäden belaufen sich auf etwa 1.700 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und nahm zwei Strafanzeigen auf. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wird geprüft, ob die beiden Taten zusammenhängen. Eine ähnliche Tat hatte es bereits am Vortag gegeben.

Großbeeren: Betrunkenem Fahrer war Leitplanke im Weg

Beim Befahren der Bundesstraße 101 im Bereich Großbeeren kam am Donnerstagabend der Fahrer eines PKW Ford aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Schutzplanke. Das Fahrzeug war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft bei dem Fahrer fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt, stellten den Führerschein sicher und ordneten eine Blutentnahme an. Der Fahrzeugführer muss sich nun verantworten einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung verursacht zu haben.

Dahme: Diebe erbeuten Schmuck aus Wohnhaus

Unbekannte hebelten am Donnerstag ein Fenster von einem Wohnhaus in Dahme auf und gelangten so in das Innere. Im Haus wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten die Diebe Schmuck. Der Schaden beträgt zirka 200 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Anzeige wegen eines Einbruchsdiebstahles auf.

Polizei erwischt Fahrer mit knapp 1,6 Promille

Polizeibeamte kontrollierten am Donnerstagabend im Finkenweg in Rangsdorf einen BMW-Fahrer, der Alkoholgeruch verströmte. Der Atemalkoholtest ergab 1,59 Promille. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt, beschlagnahmte den Führerschein und ordnete eine Blutentnahme an. Der BMW-Fahrer kassierte natürlich eine Anzeige.

Von MAZonline