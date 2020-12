Groß Schulzendorf

Wer in den letzten Tagen durch Groß Schulzendorf gefahren ist, konnte die Karawane aus Wohnmobilen und Transportern kaum übersehen: Aufgereiht standen etwa zehn von ihnen an der Dorfaue in der Nähe vom Ortsausgang Richtung Wietstock. Wer genauer hinsah erkannte schnell: Hier ist ein Filmteam zu Gange.

Tatsächlich dienten die Vierseitenhöfe in der Ortsmitte in dieser Woche als Drehort für einen ZDF-Film: Die Firma Bavaria Fiction GmbH produziert derzeit eine Fortsetzung von „Endlich Witwer“, der erst kürzlich mit dem Deutschen Fernsehpreis 2020 ausgezeichnet wurde. Darin spielt Joachim Król (bekannt unter anderem aus Donna Leon) den Witwer Georg Weiser, der nach dem plötzlichen Tod seiner Frau hartnäckig – aber erfolglos – versucht, sein unglückliches Leben weiterzuführen.

In der Fortsetzung, die unter dem Arbeitstitel „Wirklich Weiser?!“ bereits auf der Internetseite von Bavaria Fiction angekündigt ist, will Georg Weiser mit seinem Wohnmobil nach Marokko fahren, bleibt auf dem Weg dahin aber auf dem stillgelegten Bauernhof seiner einstigen Freunde Jürgen und Petra hängen – wo er alte Wunden schließen will.

Dieser Bauernhof, der im Film frei in der Landschaft zu sehen sein wird, ist im wahren Leben der Hof in Groß Schulzendorf. Gedreht werde im Innenhof, aber auch in den Räumen selbst, verrät Aufnahmeleiter Oliver Lentz. Die Aufnahmen für den Film starteten am 12. November und gehen noch bis 11. Dezember. In Groß Schulzendorf sei das Filmteam noch bis Montag, davor hätten sie bereits am Siethener See und auf dem Flugplatz Saarmund gedreht, sagt Lentz. Zum Abschluss gehe es noch nach Berlin.

Von Lisa Neugebauer