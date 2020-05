Kompliziertes Lernen in Corona-Zeiten

Großbeeren/Ludwigsfelde

Seit Montag dieser Woche gehen auch Grundschüler der Klassen 1 bis 4 wieder zur Schule. Regelmäßig zwar, aber je nach Schule, Klassenräumen und der jeweiligen Personalsituation an unterschiedlichen Tagen und zu unterschiedlichen Tageszeiten.

Eine Art Notunterricht

Nicht mehr als zwölf Schüler gleichzeitig sollen sich in der Gebrüder-Grimm-Grundschule in Ludwigsfelde gleichzeitig in einem Klassenraum aufhalten. So kann nur eine Art Notunterricht erfolgen. „Die Klassen 1 bis 4 kommen bei uns zweimal die Woche zum Unterricht, die Klassen 5 und 6 nur einmal“, schildert Schulleiterin Kerstin Piechotka den Wochenablauf der Schülerinnen und Schüler. Dabei wird der Präsenzunterricht für die Vermittlung neuer Unterrichtsinhalte genutzt, um „so viel Inhalte wie irgend möglich zu vermitteln“, sagt die Rektorin. Wer keinen Präsenzunterricht hat, wird mit Hausaufgaben bedacht, die den vermittelten Stoff vertiefen sollen.

Anzeige

Zeitversetzter Schulbeginn

Ab 7.30 Uhr ist Schulanfang – doch nicht für alle gleichzeitig. Der Unterricht beginnt für die Gruppen um 15 Minuten versetzt. Diese Lerngruppen haben die jeweiligen Klassenlehrer in der vergangenen Woche gebildet. Fünf Minuten vor dem jeweiligen Unterrichtsbeginn finden sich die Schüler auf Schulhof 1, Schulhof 2 oder vor dem Haupteingang am Sekretariat ein. Von dort werden sie von den jeweiligen Lehrern in die Klassen begleitet, wo zuerst die Hände desinfiziert werden. „Die Lehrer erinnern darüber hinaus die Kinder immer wieder, sich öfter und regelmäßig die Hände zu waschen und sich auch in den Pausen nicht zu nahe zu kommen“, so die Schulleiterin. Masken müssten sie nur auf dem Hof und in den Pausengängen tragen.

Weitere MAZ+ Artikel

Auch am Schulgebäude wird auf Abstand geachtet. Quelle: Udo Böhlefeld

Wie der Unterrichtsbeginn, so sind auch die Pausenzeiten versetzt. Es sollen sich nicht alle Schüler gleichzeitig auf den Schulhöfen tummeln. Überall Streifen auf dem Boden erinnern zusätzlich daran, Abstand von den Schulkameraden zu halten. Kerstin Piechotka findet die Schüler „noch sehr diszipliniert“, hofft aber auch, „dass es so bleibt, solange das nötig ist.“

Bei all den Schwierigkeiten will die Schule keine Schüler zurücklassen. „Das war und ist uns besonders wichtig“, befindet die Schulleiterin. Wo Eltern beim Homeschooling helfen können, sei das in der Regel auch kein Problem. Schwieriger ist das, wenn die Eltern es aus den unterschiedlichsten Gründen nicht können. „Da versuchen wir nachzuarbeiten. Für schwächere Schüler, die sonst durchs Sieb fallen, bieten wir auch zusätzlichen Präsenzunterricht an“, sagt sie.

Markierungen und Absperrbänder

A- und B-Tage bestimmen derweil den Rhythmus des neuen Schulalltags in der Otfried-Preußler-Schule in Großbeeren. Auch in der kombinierten Grund- und Oberschule fallen zunächst überall Markierungen und Absperrbänder ins Auge. Schilder erinnern vor den Sanitärräumen daran, dass man maximal zu zweit zur Toilette gehen soll. „Toilette besetzt“ oder wenn man sie umdreht, „Toilette frei“ steht auf ihnen. „Wenn sich die Schüler daran halten“, stellt Schulleiter Boris Petersen mit leicht fragendem Unterton fest.

Da die Großbeerener Einrichtung eine kombinierte Grund- und Oberschule ist, sind dort auch noch Zehntklässler unterwegs. „Bis jetzt“, sagt Petersen, „sie schreiben nun ihre letzten Arbeiten.“ Zum Unterricht in die Schule kommen die Schüler der A-Klasse in der einen Woche am Montag, Mittwoch und Freitag. Für die B-Klassen ist dann am Dienstag und Donnerstag Schule. In der darauffolgenden Woche läuft es umgekehrt. Vier Stunden Unterricht kommen so für die Schüler an den Präsenzunterrichtstagen zustande.

Maximal zwölf Schüler pro Gruppe

Auch in Großbeeren gehören maximal zwölf Schüler einer Lerngruppe an. So wurden die Klassen in bis zu drei Lerngruppen unterteilt. Zwei von ihnen kommen zum Unterricht ins Schulgebäude, die dritte Gruppe arbeitet zu Hause. Sie haben während ihrer Schulwochen Aufgaben bekommen, mit deren Hilfe sie den Stoff wiederholen und vertiefen können. Die Schüler der Otfried-Preußler-Schule haben innerhalb von zwei Wochen fünf Tage Unterricht im Schulgebäude.

Etwas unterschiedlich schätzen die Schulleiter die Belastung ihrer Kollegen ein. Petersen sieht vor allem eine mentale Belastung. „Der Aufwand beim Homeschooling ist nicht zu unterschätzen“, sagt er. Seine Kollegin aus Ludwigsfelde findet, der Übergang zu einem irgendwann wieder normalen Unterricht „bedeutet auch reichlich Mehrarbeit.“ Aber, so Kerstin Piechotka weiter, „jede Schule hat ja auch unterschiedliche Kapazitäten.“

Lesen Sie auch

Von Udo Böhlefeld