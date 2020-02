Neubeeren

Auf einem Gewerbehof am Golfplatz in Neubeeren wurde in der Zeit von letzten Dienstag bis Donnerstag ein Lkw-Anhänger des Herstellers Schmitz gestohlen. Im Anhänger war ein GPS-Sender installiert, den die Diebe jedoch entfernt haben. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden von ungefähr 42 200 Euro. Auf den Gewerbehof haben Polizisten Spuren gesichert. Jetzt wird nach dem Anhänger gefahndet.

Von MAZonline