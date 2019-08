Großbeeren

Was wünschen sich die Familien in Großbeeren von einem Kinder- und Familienzentrum? Wie sind die Vorstellungen, welche Angebote würden die Familien interessieren? Mutter Kind-Kurse, Säuglingskurse oder Fabelkurse? Dazu wurde in Großbeerener Familien eine Umfrage gestartet. Initiiert von Carmen Hewerer und Da...