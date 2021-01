Großbeeren

Seit mehreren Jahren war sie im Gespräch, nun ist sie da: die neue Lehrküche der Otfried-Preußler-Schule in Großbeeren. Nur noch wenige Arbeiten müssen in dem Raum verrichtet werden, dann können die ersten Kinder darin schnippeln, brutzeln und backen – so sie denn aus dem coronabedingten Homeschooling zurück sind.

Anstatt provisorischer Geräte und Möbel können die Schüler dann in einer professionell eingerichteten Küche lernen, wie man gesundes Essen zubereitet. Wände und Arbeitsflächen sind aus Edelstahl, so dass sich die Kinder dann wie Profiköche fühlen können. Bis zu vier Teams können gleichzeitig ein Gericht zubereiten.

Schulküche wurde gespendet

Die Erneuerung der Schulküche war schon lange ein Thema in der Gemeinde, doch bisher fehlte das Geld. Im Haushalt 2020 war sie dann zwar eingeplant, fiel jedoch aus dem Plan wieder heraus, als klar wurde, dass Corona die Finanzkraft der Gemeinde schmälert. Dass die Küche trotzdem erneuert werden konnte, geht zu großen Teilen auf eine Spende des Großbeerener Unternehmers Manfred Cieslik zurück. Er spendete mehr als 50.000 Euro an den Förderverein der Schule, der selbst bereits 20.000 Euro für eine neue Lehrküche gesammelt hatte.

„Ich habe das für die Kinder gemacht“, sagt er. „Es ist wichtig, dass sie von Anfang an lernen, vernünftig zu essen. Ernährung ist wichtig.“ Cieslik selbst ist gelernter Koch, hat als Chefkoch im In- und Ausland gearbeitet, bis er ins Baugewerbe kam. Er hofft, dass durch den Kochunterricht vielleicht sogar der ein oder andere Schüler auch seinen Berufswunsch findet.„ Die alte Küche war alt, verbraucht und nicht professionell eingerichtet“, sagt Gemeindevertreterin Lamiss Bresemann ( CDU/FDP-Fraktion), die die Lehrküche mit vorangetrieben hatte. „Jetzt ist es eine professionelle Küche, die den Ansprüchen einer Schullehrküche entspricht, die auch hygienisch ist und in der die Kinder mit viel Spaß das Kochen und Backen erlernen können.“

Gemeindevertreterin Lamiss Bresemann (CDU) hat das Projekt „Schulküche“ vorangetrieben, Unternehmer Manfred Cieslik hat die Küche der Schule gespendet. Quelle: Lisa Neugebauer

Politik und Verwaltung haben gut zusammengearbeitet

Auch Großbeerens Bürgermeister Tobias Borstel ( SPD) freut sich, dass die Kindern nun eine neue Schulküche haben. „Das war ein Thema, das viele Unterstützer hatte – hier haben viele Stellen gut zusammengearbeitet“, sagt er. Neben Bresemann, Ciesik und dem Bauamt nannte er auch Gemeindevertreter Daniel Krause ( Bündnis 90/Die Grünen), der als Vorsitzender der Schulkonferenz das Thema Schulküche vorangetrieben hatte. Mit der Ankündigung der Spende von Cieslik hatte die Gemeinde in nur wenigen Wochen den Raum sanieren lassen. „Das war ganz schön knapp, aber wir machen alles möglich, auch unter Zeitdruck“, sagt Borstel. Bresemann bedankte sich dafür noch einmal ausdrücklich bei den Verantwortlichen der Verwaltung, „ohne deren gute Zusammenarbeit die Umsetzung nicht möglich gewesen wäre“.

Von Lisa Neugebauer