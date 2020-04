In den Morgenstunden am Donnerstag trat ein Reh auf den Radeländer Weg in Baruth und wurde von einem Fahrzeug erfasst. Von dem Aufprall wurde das Tier in den Gegenverkehr geschleudert, wo es mit einem zweiten Pkw zusammenstieß. Das Reh starb an der Unfallstelle. Die Polizei informierte den Jagdpächter, um das tote Tier zu bergen.