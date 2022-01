Projekt der LVGA in Großbeeren auf der Landesgartenschau 2022 in Beelitz zu sehen

Großbeeren

Das Großbeerener Projekt zum Thema Pflanzen im Klimawandel wird auch auf der diesjährigen Landesgartenschau in Beelitz vertreten sein. Die Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau und Arboristik (LVGA) hatte bereits Anfang 2021 auf ihrem Gelände in Großbeeren Kleingehölze und krautige Pflanzen angepflanzt und untersucht über mehrere Jahre, welche von ihnen auch mit langen Trockenperioden und wenig Wasser auskommen. Denn in Zeiten des Klimawandels wird das gerade für Stadtgewächse immer relevanter, da sind sich die Forscher sicher.

LVGA hat in Beelitz rund 900 Stauden und 4500 Zwiebeln gesetzt

Um dieses Thema auch der breiten Masse näherzubringen, hat die LVGA ein 85 Quadratmeter großes Staudenbeet auf dem Gelände der Landesgartenschau in Beelitz angelegt. Insgesamt haben die Helfer rund 900 Stauden und 4500 Zwiebeln gesetzt. Geliefert wurden die Pflanzen von der brandenburgisches Staudengärtnerei Manig (Elbe-Elster), deren Mitarbeiter die Pflanzen auch zusammen mit dem LVGA-Team in die Erde gebracht haben.

Das Beet der Großbeerener Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau und Arboristikt. Quelle: Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau und Arboristik

Gepflanzt hat das Team 25 Arten Stauden und Kleingehölzen. Viele davon seien bereits auf den Flächen auf dem Gelände der LVGA gepflanzt worden, wegen der absonnigen Lage seien aber auch neue Arten dazugekommen, so David Zimmerling, der das Projekt wissenschaftlich mit betreut. Ausgewählt haben die Forscher Pflanzen, die Trockenheit besonders gut vertragen, pflegeleicht und attraktiv für Bestäuberinsekten sind. „Erhöhtes Augenmerk lag auch auf der schnellen optischen Wirkung der Fläche schon in diesem Jahr“, so Zimmerling. Schließlich sollen die Landesgartenschau-Besucher sich an dem Beet erfreuen können. Neben Stauden und Kleingehölzen wurden daher auch Wildtulpen sowie zwei Zierlauch-Arten gepflanzt.

Besucher sollen von Großbeerener Projekt lernen können

Anders als auf der Versuchsfläche in Großbeeren wurden die Pflanzen in Beelitz mit einer Mulchschicht aus Kies überzogen. Das reduziere den Pflegeaufwandes und die Verdunstung, so Zimmerling. „Das Beet soll so auch die Aufmerksamkeit der Landesgartenschau-Besucher auf die Verwendung von Mulchstoffen lenken.“ Zudem sei geplant, die Pflanzung durch weiterführendes Informationsmaterial sowie Veranstaltungen während der Landesgartenschau zu begleiten.

Ein Blick auf das Beet. Quelle: Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau und Arboristik

Wer das Beet auf der Gartenschau besuchen will, sollte sich am Garten-Infotreff orientieren. Gleich daneben befindet sich die Pflanzung der LVGA. „In bester Gesellschaft mit dem Fachverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Berlin und Brandenburg und dem Gartenbauverband Berlin-Brandenburg, die beides Partner des Projekts sind“, so Zimmerling.

Von Lisa Neugebauer