Potsdam/Großbeeren

„Ich werde hier keine Aussage machen“, übersetzt der Dolmetscher aus dem Russischen. Einmal, zweimal, immer wieder fällt der Satz am Donnerstagnachmittag so oder so ähnlich. Er stammt von einem 41-jährigen Mann, der im Februar 2019 in der Justivollzugsanstalt (JVA) Heidering von vier anderen Männern brutal zusammengeschlagen worden sein soll.

Staatsanwaltschaft spricht von gemeinsamer Tötungsabsicht

Zehn Minuten ohne Bewusstsein, Gehirnerschütterung, eine Verstauchung der Halswirbelsäule sowie Brüche in Gesicht und Augenhöhle haben Mediziner unter anderem festgestellt. Die Anklage der Staatsanwaltschaft Potsdam, die am Donnerstag vor dem Landgericht Potsdam verlesen wurde, spricht von einem gemeinsamen Tötungsplan der vier Angeklagten, die einen russischen, kasachischen und litauischen Hintergrund haben. Zwei von ihnen sind Deutsche.

Anzeige

Zwei Übersetzer sind vor Gericht aufgeboten

So wurde und wird viel übersetzt am ersten Verhandlungstag – vom Russischen ins Deutsche und wieder zurück. Zwei Dolmetscher hat die 1. Große Strafkammer dafür engagiert. Trotz des Aufwandes kamen die drei Berufsrichter und zwei Schöffen dem Geschehen kaum näher. Die vier Angeklagten, deren Fußfesseln das Gericht mit Verweis auf die Sicherheitslage nicht abnehmen lassen wollte, sagten „zunächst“ nichts. Und das Opfer blieb standhaft bei seiner Verweigerungshaltung. Selbst Namen und Alter wollte er zunächst nicht nennen.

Dramatische Minuten auf dem Freistundenhof

Die Anklage schildert ein dramatisches Geschehen im Freistundenhof der JVA, bei dem die Vollzugsbeamten die Situation nicht im Griff hatten. Laut Anklage soll zunächst Yunadi S. dem Opfer zehn Mal mit Fäusten ins Gesicht geschlagen haben. Ein eingreifender Beamter soll dann von Aüp M. weggestoßen worden sein. Ein weiterer Wärter soll dann Yunadi S. fixiert worden, der aber von den beiden weiteren Angeklagten Roman S. und Tomas A. befreit worden sein soll. Beide sollen sich vor dem Beamten aufgebaut haben, während M. den 41-Jährigen mit weiteren Faustschlägen zu Boden brachte.

509 Häftlinge sitzen in Heidering ein Die JVA Heidering, im März eröffnet, unterliegt dem Berliner Landesrecht. Zuständig für Straftaten, die in der JVA begangen werden, ist nach dem Tatortprinzip in der Regel die Staatsanwaltschaft Potsdam. Anklagen werden vor dem Amtsgericht Zossen oder dem Landgericht Potsdam verhandelt. 509 Häftlinge sitzen derzeit ein; statt 647 sind wegen der Covid-Gefahr derzeit 593 Haftplätze verfügbar. Die Berliner Justizverwaltung hat auf eine MAZ-Anfrage hin auch die Zahl der Strafanzeigen aufgeschlüsselt hat. Im Jahr 2018 wurden 181 Anzeigen gestellt, davon 118 wegen Drogendelikten, 2019 waren es 123 ( Drogen: 99). Bis zum 22. Oktober 2020 lagen bereits 132 neue Anzeigen vor ( Drogen: 95). Wie die Verfahren ausgingen, ist teilweise noch offen. 60 Verfahren aus 2018 wurden laut Justizverwaltung eingestellt. Es wurden 38 Strafbefehle erlassen und 17 Anklagen erhoben. 2019 wurden – soweit bekannt – 30 Verfahren eingestellt, 37 Strafbefehle erlassen und 8 Anklagen erhoben. Für 2020 sind bisher 16 Einstellungen, 12 Strafbefehle und 6 Anklagen bekannt. Wo JVA-Insassen im Falle einer Verurteilung ihre neue Strafe verbüßen, entscheidet sich nach dem Wohnortprinzip. Wer noch in der Berliner JVA Heidering einsitzt, bleibt auch bei einer neuen Verurteilung dort. Wer in Freiheit ist, der muss in dem Bundesland, in dem er wohnt oder festgenommen wurde, in Haft. Die Staatsanwaltschaft Potsdam und die Gerichte erhalten vom Land Berlin keine finanzielle oder personelle Unterstützung für die Ermittlungen, die mit der Berliner JVA im Zusammenhang stehen.

Dieser soll dann auch mit Tritten zugerichtet worden sein, darunter mit einem Stampftritt auf den Kopf. Da war der Mann schon bewusstlos. Erst als weitere JVA-Bedienstete dazu kamen, soll der ungleiche Kampf geendet haben. Über das Motiv gibt es nur Vermutungen – schließlich redet keiner.

Verletzter macht lediglich Andeutungen

Einem Berliner Kriminalbeamten, der als erster Zeuge der Verhandlung aussagte, hatte der Verletzte zunächst auch nichts gesagt, als er aus dem Krankenhaus verlegt worden war – aber dann ließ er doch einige Sätze fallen. Er sprach von einer Sondereinheit, der Yunadi S. angehören solle. S. habe ihn angesprochen, um auf dem Hof mal miteinander zu reden.

Dort sei er dann von sechs Leuten angegriffen worden. Ob es so gewesen war, stellt sich vielleicht in den sechs weiteren Verhandlungstagen heraus, die bis zum 10. Dezember angesetzt sind. Dabei sollen auch noch mehr Erwägungen zum Hintergrund des Geschehens zur Sprache kommen. Der Berliner Kriminalbeamte wunderte sich übrigens nicht, dass der Betroffene nicht reden wollte. Er sei seit 25 Jahren tätig im Bereich Organisierte Kriminalität (OK) „speziell nur für Russen“. Die Zeugen blocken, es herrsche „eisernes Schweigen“. Generell gebe es bei Osteuropäern keine Zusammenarbeit mit Polizei und Justiz – „außer, wenn das Auto geklaut wird“.

41-Jähriger weicht Fragen aus

Im Prozess gegen die vier Männer geht es nach Ansicht der Staatsanwaltschaft allerdings um einen versuchten Totschlag. Und da werden die ausweichenden Antworten des 41-Jährigen auf die vielen Fragen des Vorsitzenden Richters Theodor Horstkötter übersetzt mit: „Da ist nichts gewesen.“ Oder mit: „Vielleicht bin ich gestürzt.“ Oder aber mit: „Ich habe bereits gesagt, dass ich eine Aussage ablehne“ Weitere Sätze lauteten: „Ich erinnere mich nicht“ und „Ich hatte gar keinen Vorfall.“

Nächster Verhandlungstag ist Donnerstag, der 5. November.

Von Ingmar Höfgen