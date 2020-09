Puk-Group verlagert Logistikstandort von Schönefeld nach Großbeeren

Großbeeren

Die Unternehmensgruppe Puk verlagert ihren Logistikstandort von Schönefeld nach Großbeeren. Das gab die Dachmarke Pohlcon, zu der die Puk-Group gehört, in dieser Woche bekannt. Die Puk ist weltweit tätig und entwickelt, produziert und vertreibt unter anderem Kabeltragsysteme, Unterflursysteme und Unterkonstruktionen für Photovoltaikanlagen. Außerdem bietet das Unternehmen Lösungen für die Bereiche Industrie, Gebäudetechnik, Infrastruktur, Energie sowie Öl und Gas.

Nach und nach will das Unternehmen eine 13.500 Quadratmeter große Halle in Großbeeren beziehen. Das Gebäude besteht auch aus einem zweistöckigen Verwaltungstrakt und fünf Büroräumen. Rund 40 Mitarbeiter werden von Schönefeld nach Großbeeren umziehen. Die ersten Auslieferungen aus Großbeeren sind für November 2020 geplant, aus dem Puk-Werk werden dann täglich 25 Sattelzüge erwartet. Das sind, je nach Volumen, bis zu 2000 Aufträge.

Produkte aus Werken sollen in Großbeeren lagern

Als Alleinmieter könne das Unternehmen darin praktisch rund um die Uhr tätig sein, hieß es in einer Pressemitteilung der Firma. Die neuen Kapazitäten sollen dazu dienen, andere Werke zu entlasten. So können beispielsweise Produkte, die an den Produktionsorten Klettgau, Wachow oder Chemnitz hergestellt werden, am neuen Standort in Großbeeren für Nord- und Ostdeutschland vorgehalten werden.

Das angemietete Gebäude in Großbeeren soll damit als „zentraler Umschlagplatz“ für die gesamte Unternehmensgruppe gelten, teilte Pohlcon mit. Geschäftsführer Michael Pantelmann spricht von einer „Investition in die Zukunft“. Der Standort sei mit darauf ausgelegt, auch die nächsten Wachstumsschritte in der Gruppe optimal bedienen zu können. „Wir arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung unserer Produkte, Infrastruktur und Ressourcen für mehr Synergien und Kundenzufriedenheit“, betont Pantelmann.

Zum Unternehmen Pohlcon gehören neben der Puk-Group auch die Marken Jordahl und H-Bau Technik. Alle Firmen sind im Bereich Bau tätig, bieten Produkte und Beratung in Bereichen wie zum Beispiel Fertigteile, Aufzugsschächte, Industriehallen, Decken und Stützen sowie Mauerwerksfassaden, Tunnel und Balkone an.

