Großbeeren/Ludwigsfelde

Seit Jahren ist er im Gespräch: ein Radweg zwischen Ludwigsfelde und Großbeeren. Dass die beiden etwa acht Kilometer entfernten und wirtschaftlich eng verzahnten Kommunen eine auch für Radfahrer attraktive Verbindung bekommen sollten, hatte die Kommunalpolitik in beiden Orten bereits mehrfach beschäftigt.

Nun scheint Bewegung in die Sache zu kommen: Grund dafür ist ein neues Förderprogramm des Bundes, das überregionale Radwegenetze mit teilweise hohen Summen bezuschusst. Wie die MAZ bereits berichtete, könnte der anvisierte Radweg Großbeeren-Ludwigsfelde mit einer Förderquote von mindestens 75 Prozent vom Bund und fünf Prozent vom Land rechnen. Allerdings: Das Bundesverkehrsministerium stellt die Mittel für das Förderprogramm „Radnetz Deutschland“ nur bis 2023 bereit. Kommunen, die sich dafür bewerben wollen, müssen also zeitnah handeln.

Ludwigsfelde wartet auf Signal

Ludwigsfelde zumindest steht bereits in den Startlöchern. „Wir wollen das in jeder Hinsicht“, hatte Bürgermeister Andreas Igel (SPD) erst kürzlich der MAZ gesagt. Ludwigsfelde sei sogar bereit, in Vorleistung zu treten und die Planung zu übernehmen. Dafür sei allerdings auch ein Signal aus Großbeeren nötig.

In der Region südlich von Berlin fehlen im Landkreis Teltow-Fläming noch viele Radwege wie hier zwischen Glienick und Groß Schulzendorf. Quelle: Jutta Abromeit

Dort hatte man sich in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter am vergangenen Donnerstag erneut mit dem Radweg befasst. Wie Lutz Wüllner vom Planungsamt erklärte, stünden dabei drei Varianten zur Auswahl. Alle drei bauen auf einen bereits existieren Weg zwischen den beiden Kommunen auf, der von Großbeeren aus kommend an der Trebbiner Straße in einen Feldweg übergeht und grob entlang der B101 führt.

Drei Varianten für den Radweg

Variante 1 sieht vor, diesem Weg eine „wassergebundene“ Decke zuzufügen, um ihn für Radfahrer tauglicher zu machen. In Variante 2 würde der 3,5 Meter breite Weg hingegen eine Asphaltschicht bekommen. Variante 3 geht sogar noch einen Schritt weiter: Dann wäre der Radweg sogar noch beleuchtet. Die Gemeindevertreter diskutierten über die verschiedenen Varianten; so ging es etwa darum, dass Weg auch für die Landwirtschaft nutzbar sein solle, inwiefern eine Beleuchtung nötig sei – und was für Folgekosten zu Buche schlagen würden. Letztendlich gab es aber noch kein Bekenntnis: Das Thema wurde erneut in den zuständigen Ausschuss verschoben.

Am Montag dann der erneute Anlauf: Im Großbeerener Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bauen, Umwelt und Flughafen beschäftigen sich die Kommunalpolitiker wieder mit dem Vorhaben. Zwar konnte man sich noch nicht auf die genauen Details einigen, aber immerhin gab es nun ein Signal: Die Ausschussmitglieder stimmten mit sieben Stimmen dafür, prinzipiell den Radweg zu wollen. Der Tenor dabei: Eher keine Beleuchtung, dafür eine Breite von 3,5 Metern. Mit dieser Empfehlung in der Tasche hat das Vorhaben nun eine weitere Hürde genommen – nun steht allerdings noch der Beschluss der Gemeindevertreter aus.

Borstel: Guter Schritt in richtige Richtung

„Das ist ein guter Schritt in die richtige Richtung“, sagte Großbeerens Bürgermeister Tobias Borstel (SPD) am Dienstag der MAZ. Er sei froh, dass sich der Ausschuss einstimmig für den Radweg ausgesprochen habe. Nun sei man ein „gutes Stück näher“ an eine Entscheidung gekommen.

Borstel hatte sich bereits im Vorfeld für den Radweg ausgesprochen. Der erhöhe die Attraktivität und Mobilität zwischen den Orten und könne sowohl von Pendlern als auch von Schülern genutzt werden, so der Bürgermeister. Nun sei das Zeitfenster für eine erhöhte Förderung äußerst günstig – und Ludwigsfelde habe ein „großzügiges Angebot“ gemacht. Zwar seien die vielen Fragen zu den Details des Radwegs nachvollziehbar, allerdings müsse eine Entscheidung noch im November fallen. 

Igel: Weg muss endlich umgesetzt werden

Denn auch Ludwigsfelde wartet auf das Signal: Wie Bürgermeister Andreas Igel der MAZ erklärte, werde man sich sicher einig – sofern Großbeeren „endlich einmal“ seine Vorstellungen nenne. „Wichtig ist, dass der Weg endlich umgesetzt wird“, so Igel.

Auf kommunaler Ebene werde man auch in Zukunft verschiedene regionale Aufgaben nur gemeinsam lösen können, so Igel. Dazu gehöre auch der Bau von Radwegen über Gemeindegrenzen hinweg, wenn das Fahrradfahren wirklich unterstützt werden solle. „Für mich wäre wichtig, dass sich die Gemeindevertretung in Großbeeren mit einem Bekenntnis zu diesem Radweg auch zu ihrer Vernetzung in der Region bekennt.“

Von Johanna Apel