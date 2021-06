Großbeeren

MAZ-Leser Hans W.* ist sichtlich verärgert. Gerade mal eine Straßenbreite entfernt hat die Gemeinde kurz vor Weihnachten 2020 Altglascontainer an der Kreuzung Poststraße/Teltower Straße aufgestellt. Seitdem hat Hans W. keine Ruhe mehr. Täglich von 7 bis 20 Uhr ist der Einwurf von Altglas erlaubt, an Samstagen von 7 bis 12 Uhr.

Doch die auf dem Schild festgelegten Einwurfzeiten haben keinerlei bindende Wirkung. „Das geht hier Tag und Nacht“, sagt Hans W. „Selbst Sonntags fahren Leute aus dem wachsenden Wohngebiet mit ihrem Auto vor.“ Morgens mal kurz halten, wenn man die Kinder zur Schule fährt, ist für die meisten normal.

Container versperren die Sicht

Dabei ist es aus der Perspektive des Anwohners eher kurzsichtig. „Die Container versperren für sich genommen schon die Sicht, wenn man aus der Poststraße in die Teltower Straße einbiegen oder sie queren will“, sagt er. Die zwar nur kurz, aber zumeist direkt im Kreuzungsbereich haltenden Autos machen die Straßenkreuzung völlig unsicher. Niemand, auch die Schülerinnen und Schüler, die zu Fuß zur Otfried-Preußler-Schule unterwegs sind, kann die Kreuzung noch einsehen.

Hans W. hat schon viele Briefe geschrieben. An Bürgermeister Tobias Borstel, ans Ordnungsamt des Kreises in Luckenwalde, eine Reaktion hat er bis heute nicht bekommen. „Von beiden habe ich keine Begründung erhalten, warum ausgerechnet an einer viel befahrenen Kreuzung und einem Schulweg vier große Altglascontainer aufgestellt wurden“, beschreibt Hans W. Anfang Mai in einem Brief an die MAZ. Inzwischen sind dort noch zwei weitere Altglasbehälter hinzugekommen.

Gemeinden bestimmen Standorte

„Die Standorte für die Flaschenbehälter werden allein von der Gemeinde festgelegt“, erfahren wir von Holger Riesner, dem Vorsteher des Südbrandenburgischen Abfallzweckverbandes (SBAZV). „Wir stellen die Container nur auf und sind dann auch gleich wieder raus.“ Denn das Geschäft mit dem Altglas machen andere.

Die Gemeinde Großbeeren ist bestrebt, alle Flaschencontainer langfristig in den Boden zu versenken. „Sogenannte Unterflurcontainer sollten eigentlich auch bei der letzten Aufstellung schon überall eingesetzt werden“, sagt Angelika Laag, die für die Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde Großbeeren zuständig ist. „Leider ging das nicht überall, so dass wir in diesem Fall die Container für einen Standort geteilt haben. Ein Teil wurde hier aufgestellt, der andere Teil am Friedhof an der Ruhlsdorfer Straße.“

Dort, an der Ruhlsdorfer Straße, wäre auch Platz für alle Container gewesen, findet Hans W.. Und es gibt zahlreiche weitere mögliche Standorte, etwa am Rande des Feldes der Siegesfeier oder am Parkplatz an der Dorfaue. „Dort haben die Container in der Vergangenheit gestanden. Aber zugunsten der Verwaltungsmitarbeiter mussten die wohl hier verschwinden“, mutmaßt Hans W. Dem gegenüber verspricht Angelika Laag: „Wir arbeiten daran. Langfristig wollen wir nur noch Unterflurcontainer.“

* Name von der Redaktion geändert

Von Udo Böhlefeld