Großbeeren

Apfel ist nicht gleich Apfel – das lernen die Kunden von Sascha John schnell. Denn der Obst- und Gemüsehändler hat an seinem Stand in Großbeeren ganze sechs Sorten im Angebot, da müssen die Käufer mit ihren Wünschen schon etwas genauer sein. „Sollen sie eher hart oder weich sein, eher sauer oder süß“, fragt John einen älteren Herren, der gerade Äpfel bestellt hat. Am Ende landen zwei verschiedene Sorten in einer Papiertüte.

Bei seiner Ware ist Sascha John wichtig, dass sie zu großen Teilen aus der Region kommt. Quelle: Lisa Neugebauer

Das Gespräch mit den Kunden mache dem 37-Jährigen an seiner Arbeit am meisten Spaß, erzählt John. „Ich mag es, wenn ich den Leuten etwas über meine Produkte erzählen und sie so vielleicht etwas für regionale Produkte sensibilisieren kann“, sagt er. Denn ein Großteil von Johns Angebots stammt von befreundeten Bauern aus Brandenburg.

„Wer Geld verdienen will, landet fast immer in der Gastro“

Wenn John so über sein Obst und Gemüse erzählt, könnte man meinen, er sei schon sein ganzes Berufsleben lang im Lebensmittelgeschäft unterwegs. Tatsächlich ist der 37-jährige Potsdamer aber studierter Fahrzeugtechniker, hat das Studium an der TU Berlin gemacht. Doch schon währenddessen arbeitete er regelmäßig in der Gastronomie. „Wer Geld verdienen will, landet fast immer in der Gastro“, sagt John. Er arbeitete in einer Catering-Firma, stieg auf, organisierte das Essen auf immer größeren Events.

Vom Fahrzeugtechniker zum Gemüsehändler: Um mehr Zeit für die Familie zu haben, gründete Sascha John sein Geschäft "Brandenburger Fruchtkontor". Quelle: Lisa Neugebauer

Bei einer Veranstaltung der schwedischen Botschaft seien seine Auftraggeber vom Personal, das er mitgebracht hatte, so begeistert gewesen, dass er und ein Kumpel die Idee hatten, eine Firma für Personaldienstleistungen zu gründen, erzählt John. Gesagt, getan: Zusammen gründeten sie ein Unternehmen. 12 Jahre lang war er dort Geschäftsführer, hatte zu Spitzenzeiten 100 festangestellte Mitarbeiter.

Der Wunsch: mehr Zeit für das Familienleben

„Als mein Sohn zur Welt kam, wusste ich, dass ich was ändern muss“, sagt der 37-Jährige. Der Job sei stressig gewesen, er habe ständig am Telefon gehangen und zu wenig Zeit für die Familie gehabt. „Ich bin aber ein Familienmensch“, sagt John. Also suchte sich der Potsdamer etwas Neues: Durch Gespräche mit befreundeten Obstbauern sei er auf die Idee gekommen, regionales Obst und Gemüse in Potsdam und Umgebung zu verkaufen. Er gründete sein Unternehmen „Brandenburger Fruchtkontor“.

Sechs Jahre ist das inzwischen her. Neben Ständen auf Märkten hatte er auch einen Laden in Potsdam, den er allerdings schließen musste, weil die Miete zu hoch wurde. Jetzt betreibt er in der Hauptsaison drei bis fünf Marktstände – einer davon seit Mai 2020 in Großbeeren.

Außerhalb der Saison steht Sascha John mit seinem Obst- und Gemüsestand nur donnerstags bis samstags vor der Großbeerener Sparkasse. Quelle: Lisa Neugebauer

Standort in Großbeeren kommt durch Zufall

Den Ort habe er gar nicht gekannt, sagt John. Wie so vieles in seinem Leben entstand die Idee aus einem Gespräch heraus: Neben seinem ehemaligen Laden in Potsdam arbeitete ein Handwerker an der Fassade, der auch viel in Großbeeren unterwegs war. Er erzählt, dass er einen Bauern kannte, auch schon einmal Erdbeeren in der Gemeinde verkauft hatte. „Wenn ich einen Stand machen würde, dann da“, sagt der. Also erkundigte sich John und entschloss sich nach der Schließung seines Ladens, es mit einem Stand in Großbeeren zu versuchen.

Die Beratung gehört bei Händler Sascha John natürlich dazu: Das macht ihm an seinem Job auch am meisten Spaß. Quelle: Lisa Neugebauer

„Die Resonanz ist bisher sehr gut“, sagt John. „Es gibt viele, die immer wieder kommen – das ist ein gutes Zeichen.“ In der Hauptsaison ist er jeden Tag mit seinem Stand vor der Sparkasse, jetzt im Winter nur donnerstags bis samstags. Der 37-Jährige hat das Gefühl, dass mehr Leute seit Beginn der Pandemie an seine Stände kommen. „Da sind sie an der frischen Luft und doch etwas freier“, sagt er. „Man achtet aufeinander, aber kann sich auch mal ohne Maske unterhalten.“

Einbußen wegen Corona: John kann Restaurants nicht beliefern

Doch die Mehrzahl an Kunden können ein anderes Standbein des „Brandenburger Fruchtkontors“ nicht ersetzen: Seit Beginn der Pandemie fällt die Belieferung von Restaurants und Bars so gut wie weg. Außerdem hatte er im Sommer immer einen Stand auf einem Campingplatz, der ihn über die Ferien-Flaute auf den normalen Marktplätzen trug. Doch auch der hatte in diesem Jahr Corona-bedingt nur kurz auf. „Das spüre ich gerade jetzt im Winter besonders, wo das Marktgeschäft traditionell weniger gut läuft“, sagt John. Doch inzwischen habe er sich auf die Situation eingestellt.

An diesem Donnerstag ist der Stand von John gut besucht. Einige erledigen ihren Obst- und Gemüseeinkauf für das ganze Wochenende bei ihm, andere kaufen nur eine Birne für die Mittagspause. Doch auch die sucht John akribisch aus, untersucht sie nach Druckstellen und Fäule. „Ich freue mich, wenn die Leute die Qualität erkennen“, sagt er. Zwar seien nicht alle Produkte bei ihm Bio, aber: „Ich finde es wichtig, dass das Gemüse aus der Region kommt“, sagt John. „Und zum Glück scheint dahin auch der Trend zu gehen.“ Was er nicht verkaufen kann, spendet er an zwei Suppenküchen – der Rest wird als Tierfutter verwertet. Doch bevor es so weit ist, liegt alles verkaufsbereit an seinem Stand – und wer einen Apfel will, kriegt hier auf jeden Fall eine passende Beratung gratis dazu.

Von Lisa Neugebauer