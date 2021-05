Diedersdorf

Das Ausflugslokal Schloss Diedersdorf darf den Biergarten zwar noch nicht öffnen, bietet Ausflüglern aber gezapftes Bier zum Mitnehmen an. „Wir können keine Maßkrüge anbieten, das Bier schmeckt aber trotzdem“ sagt Salina Worm vom Schloss Diedersdorf. Lokal darf voraussichtlich die Außengastronomie erst am 21. Mai wieder öffnen.

Normalerweise kehren gerade an Himmelfahrt viele Ausflügler in den Lokalen ein, doch da das in diesem Jahr pandemiebedingt nicht möglich ist, fällt der Biergarten-Besuch aus. Trotzdem ist Geschäftsführerin Salina Worm darauf vorbereitet, dass auch dieses Mal wieder zahlreiche Gäste nach Schloss Diedersdorf kommen werden – natürlich unter Einhaltung der geltenden Regeln. Man ist gut aufgestellt, der Biergarten ist nur „to go“ geöffnet und der Grill wird angeheizt. Man habe zudem ein Hygienekonzept entwickelt und sowohl Angestellte, als auch ein Securityunternehmen beobachten, ob sich daran gehalten wird.

Von Julian Stähle