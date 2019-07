Großbeeren

In der Nacht zum Mittwoch haben unbekannte Täter einen in der Ringstraße in Großbeeren abgestellten schwarzen Audi A4 Avant mit den Kennzeichen LU-SC 120 entwendet. Gegen 5 Uhr, noch bevor die Anzeige gestellt wurde, floh der Wagen in der Nähe der polnischen Grenze vor einer Kontrolle durch die Bundespolizei...