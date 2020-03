So funktioniert die digitale Schule in der Corona-Krise

Großbeeren/Ludwigsfelde

Die Digitalisierung der Schule erfährt in diesen Tagen ungewöhnlichen Schwung. Wie funktioniert der Unterricht, wenn die Schüler zuhause bleiben?

Lehrer, Schüler – und zuweilen Eltern – müssen sich in diesen Tagen mit einer ganz neuen Materie beschäftigen. Statt Unterricht im Klassen- oder Kursverband sitzt jeder einzelne vor seinem heimischen Rechner. Dabei ist die Digitalisierung der Schule nicht überall gleich weit fortgeschritten. Schulleiter Volker Freitag vom Marie-Curie-Gymnasium in Ludwigsfelde sagt gar: „Was wir gerade machen, ist nicht die Digitalisierung der Schule. Wir versenden nur Aufgaben mit digitalen Medien.“ Das Gymnasium aus Ludwigsfelde ist bundesweit eines der ersten, das 2017 als Pilotschule Teil der Schul-Cloud des Hasso-Plattner-Instituts ( HPI) wurde. Dabei entwickeln 300 Schulen gemeinsam mit dem HPI die technischen Grundlagen, um Lerninhalte in jedem Unterrichtsfach über Smartphones, Tablets und Notebooks zu nutzen.

Server in die Knie gegangen

Vor allem in der Oberstufe des Gymnasiums waren Videos, Multimedia und Lernbeispiele in der Cloud schon Schüleralltag, bevor die Schulen geschlossen wurden. Trotzdem blieb die Überraschung nicht ganz aus, als es am Mittwoch vergangener Woche ans Eingemachte ging. Mit Auftakt der Schülerheimarbeit waren die Server des HPI so stark frequentiert, dass sie zunächst einmal in die Knie gingen. „Doch das HPI hat schnell reagiert und den Server gewechselt. Seitdem funktioniert das einwandfrei“, sagt Freitag. „Nun sammeln wir fächerübergreifend Erfahrungen. Das Lehrpersonal wird durch interne Fortbildungen und Pioniere in unseren Reihen auf einen Level gebracht.“

Strukturiertes Arbeiten

Die Oberstufe kommt in den vollen Genuss der Schul-Cloud bis hin zu Videokonferenz-Systemen. „Hier zeigt sich, wer strukturiert arbeiten kann, hier steht auch bereits die persönliche Kompetenz im Mittelpunkt“, sagt der Schulleiter. Eigene Chats, mit oder ohne Lehrer, sind möglich und werden gut genutzt. Die Schüler der Sekundarstufe I (7. bis 10. Klasse) sind noch nicht in der Cloud. Sie finden ihre Aufgaben auf der Homepage der Schule zum Herunterladen. Schüler, die gar keinen Internet-Zugang haben, sind hier keine bekannt. Trotz positiven Echos schränkt Freitag ein: „Wir müssen vorsichtig sein, die Schüler nicht zu überfordern. Wenn das alles vorbei ist, werden wir eine Bewertung des gesamten Projekts vornehmen. Wir müssen dann sehen, welche Schüler wir nicht mitnehmen konnten, welche Lehrplaninhalte angekommen sind und welche nicht.“

Netzwerk kein Flaschenhals

Mit „Teams“ nutzt die Otfried-Preußler-Schule in Großbeeren eine andere Plattform mit ähnlichen Funktionen. Boris Petersen ist zufrieden, dass sie „halbwegs funktioniert“. Ab der Jahrgangsstufe fünf sind alle Schüler mit eigener Mail-Adresse erreichbar, es gibt regelmäßig Chat-Sprechstunden, die Schüler können sich jederzeit mit Fragen an die Lehrer wenden. „Die Qualität der Aufgaben müssen wir aber noch beurteilen“, sagt der Schulleiter. Immerhin ist er froh, dass sich die technischen Probleme, die beim Computerunterricht in der Schule regelmäßig auftraten, mit der Verteilung erledigt haben. „Jetzt, wo alle Schüler und Lehrer zu Hause sitzen, ist das Netzwerk der Schule kein Flaschenhals mehr.“

Soziale Komponente berücksichtigen

Schulleiterin Andrea Ludwig von der Theodor-Fontane-Grundschule ist heilfroh, dass es das Grundschul-Webportal schon seit 2014/2015 gibt. „Alle Eltern haben persönliche Zugangsdaten und können die Hausaufgaben herunter und nach Bearbeitung wieder hochladen“, sagt sie. „Wenn Schüler Fragen oder Gesprächsbedarf haben, lösen wir das mit einem Messenger.“ Online-Unterricht sei das zwar nicht, „aber wir sind froh, das zu haben.“ Nur zwei Kinder der Schule haben keinen Internet-Zugang. Sie bekommen die Aufgaben auf klassische Weise. „Am Ende müssen wir sehen, was die Kinder leisten konnten. Dabei müssen wir natürlich auch soziale Komponenten berücksichtigen. Es gibt ja auch im Grundschulbereich schon Kinder, die alleine zu Hause sitzen, weil die Eltern arbeiten müssen.“ Die Fontane-Grundschule sieht sie in jedem Fall auf einem guten Weg.

Von Udo Böhlefeld