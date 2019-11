Glöckchen für neue Glocke

Großbeeren

Anlässlich des 200-jährigen Jubiläums der Großbeerener Schinkelkirche 2020 möchte die evangelische Kirchengemeinde das Gotteshaus mit neuen Glocken würdigen. „Geplant ist, die neuen Glocken zum Festgottesdienst am 11. Oktober einzuweihen“, sagt Pfarrer Christian Manntz. Derzeit befinden sich Glocken aus Stahl im Kirchturm. Ende des 19. Jahrhunderts wurden sie eingesetzt, da die ursprünglichen bronzenen Glocken einen Riss bekommen hatten. Die Stahlglocken sollen dann gegen die neuen Glocken aus Bronze getauscht werden.

Projekt kostet rund 40 ooo Euro

Das gesamte Projekt kostet zwischen 30.000 und 40.000 Euro, schätzt Pfarrer Manntz. Anträge für eine Beteiligung der Gemeinde an den Kosten, liegen den Gemeindevertretern bereits vor. Bisher konnten 2000 Euro an Spenden gesammelt werden. Der Pfarrer hofft, dass insgesamt 10.000 Euro an Spendengeldern zusammenkommen. Gelegenheit zum Spenden findet sich am kommenden, ersten Adventsonntag, auf dem Adventsmarkt der Großbeerner Kirchengemeinde. Gegen eine Spende von drei Euro erhält man eine Glocke in Miniaturformat.

Von Krischan Orth