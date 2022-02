Großbeeren

Großbeerens politische Gremien könnten künftig live übertragen werden. Wie Bürgermeister Tobias Borstel (SPD) bei der Sitzung der Gemeindevertreter am vergangenen Donnerstag verkündete, werde derzeit geprüft, inwiefern sich ein sogenannter Stream umsetzen lasse.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So soll es zunächst einen Probebetrieb geben. Laufe alles wie geplant, könne der Stream – also eine Live-Übertragung der Sitzung – beim nächsten Hauptausschuss am 10. Februar angeboten werden. Vielleicht, so Borstel, im nächsten Schritt sogar auch zur nächsten Sitzung der Gemeindevertreter.

Gemeindevertreter stimmten für Prüfung

Im November hatte es einen Antrag der WfG-Fraktion gegeben, die digitale Übertragung von politischen Sitzungen prüfen zu lassen. Die Gemeindevertreter hatten dem mehrheitlich zugestimmt. Auch andere Kommunen wie Blankenfelde-Mahlow oder Rangsdorf haben bereits Wege der Live-Übertragung ausprobiert.

Von Johanna Apel