Streit um gekündigte Bibliothekarin in Großbeeren

Großbeeren

Die Auseinandersetzungen auf der politischen Ebene in Großbeeren gehen ungebremst weiter. Mit einem öffentlichen Aufruf bei Facebook hat sich die CDU/FDP-Fraktion in der Großbeerener Gemeindevertretung hinter die gekündigte Bibliothekarin Sigrid K. gestellt. In dem Aufruf fordert sie Bürgermeister Borstel auf, das Urteil des Arbeitsgerichtes Potsdam in erster Instanz zu akzeptieren und die Bibliotheksleiterin weiter zu beschäftigen.

Widerspruch gegen Kündigungsschutz

Mitte November hatte das Arbeitsgericht Potsdam die Kündigung der ehemaligen Bibliotheksleiterin durch die Gemeinde für unwirksam erklärt. Das Arbeitsverhältnis sei weder außerordentlich noch ordentlich fristgerecht beendet worden. Daher wurde die Gemeinde Großbeeren aufgefordert, Sigrid K. weiter zu beschäftigen. Die Gemeinde jedoch ging in die Berufung. Wie Kritiker sagen, ohne die Urteilsbegründung abzuwarten und dementsprechend die Gründe zu kennen. Bürgermeister Tobias Borstel ( SPD) weist das zurück: „Bei diesem Urteil des Arbeitsgerichts wurden die Kündigungsgründe in der Tiefe nicht geprüft. Deshalb sind wir in die Berufung gegangen.”

CDU und FDP in Großbeeren indes werfen Bürgermeister Borstel vor, Widerspruch gegen das Arbeitsgerichtsurteil im Namen der Gemeinde eingelegt zu haben, ohne die Gemeindevertreter zu beteiligen. „Wir Gemeindevertreter sind auch die Gemeinde und wir wollen weder, dass Frau K. weiterhin damit psychisch belastet wird, noch wollen wir, dass weitere Steuergelder dafür verschwendet werden.” Borstel zeigte sich verwundert, dass die CDU/FDP-Fraktion dafür die sozialen Netzwerke nutzen und „nicht den direkten Weg zu mir suchen.“

Datenschutzrechtlicher Fauxpas

Kritisch sieht der Bürgermeister auch, dass die Fraktion mit der Facebook-Nutzung einen „datenschutzrechtlichen Fauxpas“ begangen hat. So wurde der Aufruf mit einer Abbildung des Arbeitsgerichtsurteils illustriert, aus dem Name und Wohnsitz der Klägerin, wie auch ihre tarifliche Eingruppierung nachzulesen sind. Zwar korrigierte die CDU schnell ihre ursprüngliche Abbildung des Urteils und ersetzte sie durch eine ohne die Namen der Klägerin und der beklagten Gemeinde, der Beitrag wurde aber inzwischen mehrfach geteilt, so dass in verschiedenen Gruppen unterschiedliche Versionen des Arbeitsgerichtsurteils kursieren. Richter am Arbeitsgericht Jan Leege, zuständiger Richter in diesem Fall und gleichzeitig zuständig für die Presse, zeigte sich irritiert über die Art der Veröffentlichung. Mindestens die Namen hätten anonymisiert gehört, so der Richter. Und Bürgermeister Borstel betonte: „Mein Vorgehen ist das nicht.“ Insbesondere bei einem Verfahren wie diesem, dass noch nicht abgeschlossen sei, gelte: „Die Daten des Mitarbeiters müssen bis zum Ende geschützt werden.“ Auch deshalb will der Bürgermeister im nichtöffentlichen Teil der Gemeindevertretersitzung am kommenden Donnerstag über „den Fall“ reden. Von der CDU/FDP-Fraktion bekam die MAZ trotz telefonischer Anfragen bisher keine Stellungnahme.

Die Großbeerener Grünen veröffentlichten am Mittwoch einen Aufruf, in dem sie eine „Rückkehr zu einer für Großbeeren förderlichen Kommunikationskultur“ fordern und sich vom Auftreten von CDU/ FDP und WfG distanzieren.

Von Udo Böhlefeld