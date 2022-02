Tatorte Großbeeren und Berlin: Polizei sucht EC-Kartenbetrüger

Großbeeren/Schöneberg

Die Taten liegen ein halbes Jahr zurück. Es geht um EC-Kartenbetrug am 24. August um 0.22 Uhr und am 25. August um null Uhr in Großbeeren bzw. Berlin-Schöneberg. Wie die Polizeidirektion West weiter mitteilt, hatte der Geschädigte im Vorfeld der Taten im August 2021 mehrere Anrufe eines angeblichen Polizeibeamten erhalten. Der Geschädigte solle eine Firma im Ausland besitzen, von der illegale Aktivitäten ausgehen würden. „Da der Geschädigte damit nichts zu tun hatte, wollte er der angeblichen Polizei helfen, den Tätern das Handwerk zu legen. So übergab er letztlich den Tätern zur „Spurensicherung“ seine Bankkarte samt Pin“, berichtet die Polizei.

Die Täter setzten die EC-Karte anschließend mehrmals an diversen Geldautomaten, unter anderem in Großbeeren und Berlin, ein und erbeuteten mehrere Tausend Euro.

Von zweien der widerrechtlichen Geldautomatenverfügungen liegen Bilder vor, mit denen die Kriminalpolizei nun nach den Tatverdächtigen sucht.

Wer erkennt diese Person? Mit Fotos von widerrechtlichen Geldautomatenverfügungen in Großbeeren bzw. Berlin-Schöneberg sucht die Polizei nach den Tätern. Quelle: Polizei PD West Brandenburg

Wer kann Hinweise zur abgebildeten Person geben? Quelle: Polizei PD West Brandenburg

Die Polizei fragt: Wer kennt die beiden abgebildeten Personen und kann Hinweise zu deren Identitäten und Aufenthalt geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummer 0331/5 50 80 entgegen.

Alternativ können Tippgeber auch das Hinweisformular im Internet nutzen. Dieses findet sich in den Online-Services unseres Bürgerportals unter: www.polizei.brandenburg.de oder direkt unter: polbb.eu/Hinweis.

Von MAZonline