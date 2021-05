Teltow-Fläming: Tag der Logistik für Schüler und Schülerinnen

Teltow-Fläming

Unter dem Motto „Schule trifft Wirtschaft – Logistik ist mehr als Transport“ findet der Tag der Logistik in diesem Jahr am 5. Mai virtuell statt. Die Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH (WFBB) lädt alle Schüler und Schülerinnen der 8. und 9. Klassen aus dem Landkreis Teltow-Fläming sowie deren Lehrkräfte, Eltern und Erziehungsberechtigte ein, sich ein Bild von dem Berufsfeld zu machen.

Online-Veranstaltungen und Video-Chat

Die Logistik wird in einer Online-Konferenz von Jugendlichen für Jugendliche vorgestellt, in der Zeit von 9 bis 10.30 Uhr. Moderiert wird das Event von einer Auszubildenden. Im Fokus der Veranstaltung steht, den beruflichen Einstieg sowie die Vielfalt der Zukunftsaussichten in der Logistik näher zu bringen. Im Anschluss können die Teilnehmenden dann von 10.30 bis 14 Uhr mit einem Unternehmen über den virtuellen Messestand per (Video-)Chat in direkten Kontakt treten. Anmelden kann man sich auf der Website https://arbeit.wfbb.de/de/Aktuelles/Termine/Tag-der-Logistik-Brandenburg-2021.

Informationstag findet üblicherweise in Großbeeren statt

Seit 2017 wird der Tag der Logistik für den Landkreis Teltow-Fläming im Güterverkehrszentrum Großbeeren (GVZ) Berlin Süd durchgeführt. Bei dieser Gelegenheit haben Interessierte die Chance, Unternehmen des GVZ zu besichtigen und Ausbildungsberufe hautnah zu erleben – in diesem Jahr kann der Info-Tag aufgrund der Pandemie nur virtuell stattfinden. Jährlich konnten laut einer Pressemitteilung bis zu 100 Schüler und Schülerinnen des Landkreises einen Einblick in Logistikunternehmen im GVZ Großbeeren/ Berlin Süd erhalten. Der Tag der Logistik in Teltow-Fläming ist ein gemeinsames Projekt des Landkreises, der Wirtschaftsförderung des Landes Brandenburg (WfBB), der Gemeinde Großbeeren und der Industrie- und Handelskammer Potsdam (IHK).

Von MAZonline