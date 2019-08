Ludwigsfelde

SPD, SPD, SPD – so hieß die siegreiche Partei in den vergangenen Landtagswahlen im Wahlkreis 23 ( Teltow-Fläming I). Ob diese Serie auch am 1. September fortgesetzt wird, ist jedoch völlig offen, manche Beobachter sagen sogar: Es ist eher unwahrscheinlich.

Der Wahlkreis hat rund 46.000 Wahlberechtigte un...